Правила добросусідства: які паркани заборонено ставити в Україні

Питання парканів між сусідами в Україні у 2026 році залишається однією з найчастіших причин конфліктів. Люди ставлять високі глухі огорожі, перекривають світло або навіть захоплюють частину території, а потім отримують скарги та судові претензії. Водночас багато власників ділянок навіть не знають, що правила для парканів давно прописані у ДБН та місцевих документах.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на адвоката Юрія Брикайла розповідає, які огорожі можуть вважатися порушенням правил добросусідства.

Висота паркану між сусідами

За словами Брикайла, головні вимоги містяться у державних будівельних нормах. Для звичайних присадибних ділянок максимальна висота паркану між сусідами не повинна перевищувати 2 метри. Якщо огорожа виходить на вулицю, допустима висота збільшується до 2,5 метра.

"Максимальна висота паркану між сусідами має становити не вище 2 метрів", — пояснив адвокат.

Юрист також звернув увагу, що місцева влада може затверджувати власні правила благоустрою. Саме тому перед будівництвом варто перевірити не лише ДБН, а й вимоги конкретної громади.

Паркани на дачних ділянках

Для дачних кооперативів і садових товариств часто діють окремі статути. Саме там можуть бути прописані обмеження щодо висоти, матеріалів та навіть прозорості огорожі.

"У багатьох статутах є вимога щодо прозорості паркану від 30% до 50%", — зазначив Брикайло.

Це означає, що суцільний металевий паркан із профнастилу може формально порушувати внутрішні правила кооперативу. У деяких випадках дозволена висота взагалі обмежується 1,5 метра.

Правила добросусідства

Навіть якщо паркан формально відповідає висоті, він усе одно може стати причиною суперечки. Земельний кодекс зобов’язує власників користуватися ділянкою так, щоб не створювати незручностей сусідам.

Особливо це стосується затінення. Якщо на маленьких ділянках звести глуху огорожу висотою 5-7 метрів, сусіди можуть довести порушення правил добросусідства через нестачу світла та дискомфорт.

"Якщо ви зведете суцільний металевий паркан на 5 чи 7 метрів, то на 100% порушите правила добросусідства", — підкреслив адвокат.

Чи потрібен дозвіл на паркан

У 2026 році для встановлення паркану на присадибній, садовій або дачній ділянці окремий дозвіл не потрібен. Власникам не треба оформлювати будівельний паспорт чи подавати повідомлення про початок будівельних робіт.

Проте це не означає, що можна будувати будь-яку огорожу. Паркан не повинен виходити за межі ділянки або перетинати так звані червоні лінії. У деяких випадках через це власникам доводиться переносити вже готову конструкцію.

Юрист радить перед встановленням огорожі перевіряти кадастрові межі, місцеві правила та статут кооперативу.

Як повідомляли Новини.LIVE, земельні чвари через межі ділянок стали масовим явищем, особливо у привабливих для бізнесу районах. Коли сусід самовільно пересуває паркан або "заступає" на вашу територію фундаментом, зволікання може коштувати вам частини власності, тому реагувати на таке нахабство варто негайно та виключно у правовому полі.

Також Новини.LIVE розповідали, що облаштування ділянки зазвичай стартує з встановлення паркану, проте поспіх загрожує серйозними судовими тяжбами. Оскільки цифрові реєстри стали головним арбітром у земельних спорах 2026 року, будь-яке відхилення від офіційних координат призведе до примусового демонтажу або навіть відчуження частини ваших володінь.