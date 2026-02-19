Судебный иск из-за забора — когда сосед может пожаловаться на ограждение

Когда сосед может пожаловаться на забор. Фото: Freepik

Строительство забора часто воспринимают как абсолютно личное дело. Но часто абор часто становится причиной многолетних войн с соседями — ведь ваш комфорт заканчивается там, где начинается неудобство для другой стороны.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на государственные строительные нормы (ГСН), если вы планируете обновить ограждение, стоит помнить о ГСН Б.2.2-12:2019 — это тот самый документ, который обычно вспоминают уже в зале суда, когда становится поздно.

За какой забор сосед может подать в суд

Главная "красная кнопка" для иска — это нарушение принципа добрососедства (статья 103 Земельного кодекса). Если коротко: вы должны пользоваться своей землей так, чтобы как можно меньше мешать другим.

Чаще всего конфликты возникают из-за:

Тень. Глухой бетонный забор или профнастил высотой под три метра — это прямой путь к проблемам. Если он закрывает солнце соседу на огороде, тот вполне реально может доказать, что вы уничтожаете его урожай или портите условия жизни. "Самозахват". Даже 10-15 сантиметров за границей участка — это уже нарушение права собственности. Современная геодезия работает с сантиметровой точностью, поэтому аргумент "я так померил рулеткой" в суде не сработает. Деньги. Статья 107 ЗКУ говорит, что расходы на межу должны делиться пополам. Но это работает только тогда, когда вы договорились. Если вы поставили дорогой забор самовольно, а потом требуете от соседа деньги — готовьтесь к отказу.

Нормы установки забора между соседями

По общему правилу, лучше ориентироваться на высоту до 2 метров и выбирать конструкции, пропускающие свет (сетка, штакетник).

Если же вам критически нужна "глухая стена", обязательно возьмите у соседа письменное согласие. Это не бюрократия, а ваш страховой полис.

Что еще стоит знать украинцам при установке забора

Возведение ограждения между частными участками в Украине имеет свои юридические тонкости, о которых стоит знать заранее.

Как пояснил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, законодательство Украины не устанавливает прямого требования, что требуется отдельное письменное согласие соседа для установки ограждения между частными участками, если владелец участка действует в пределах своей земли.

Это означает, что формально вы имеете право на приватность, однако ключевым фактором здесь является строгое соблюдение границ собственности.

Перед началом любых работ критически важно официально подтвердить координаты вашей территории. Юрист советует обязательно проверить данные кадастровой карты и провести межевание, чтобы избежать посягательства на чужую землю.

"Если забор устанавливается самовольно на чужом участке или с нарушением границы — это может стать основанием для судебного спора", — предупреждает Козляк.

Точность в документах является лучшей защитой от длительных конфликтов с владельцами соседних наделов.

Даже если забор стоит четко на вашей земле, его физические параметры не должны нарушать права других лиц. Чрезмерная высота, глухой материал, создающий сплошную тень, или специфическая конструкция могут стать причиной претензий.

По словам юриста, если такие неудобства реально мешают эксплуатации соседнего участка, его владелец "может обратиться в суд или административные органы" для защиты своих интересов.

