За який паркан між ділянками сусід може подати до суду

Коли сусід може поскаржитись на паркан. Фото: Freepik

Будівництво огорожі часто сприймають як приватну справу. Але на практиці паркан часто стає причиною багаторічних воєн із сусідами. Але ваш комфорт закінчується там, де починається незручність для іншої сторони.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на державні будівельні норм (ДБН), якщо ви плануєте оновити огорожу, варто пам'ятати про ДБН Б.2.2-12:2019 — це той самий документ, який зазвичай згадують уже в залі суду, коли стає пізно.

Реклама

Читайте також:

За який паркан сусід може подати до суду

Головна "червона кнопка" для позову — це порушення принципу добросусідства (стаття 103 Земельного кодексу). Якщо коротко: ви маєте користуватися своєю землею так, щоб якнайменше заважати іншим.

Найчастіше конфлікти виникають через:

Тінь. Глухий бетонний паркан чи профнастил заввишки під три метри — це прямий шлях до проблем. Якщо він закриває сонце сусідові на городі, той цілком реально може довести, що ви нищите його врожай або псуєте умови життя. "Самозахоплення". Навіть 10-15 сантиметрів за межею ділянки — це вже порушення права власності. Сучасна геодезія працює з сантиметровою точністю, тому аргумент "я так поміряв рулеткою" в суді не спрацює. Гроші. Стаття 107 ЗКУ каже, що витрати на межу мають ділитися навпіл. Але це працює лише тоді, коли ви домовилися. Якщо ви поставили дорогий паркан самовільно, а потім вимагаєте від сусіда гроші — готуйтеся до відмови.

Норми встановлення паркану між сусідами

За загальним правилом, краще орієнтуватися на висоту до 2 метрів і обирати конструкції, що пропускають світло (сітка, штахетник). Якщо ж вам критично потрібна "глуха стіна", обов'язково візьміть у сусіда письмову згоду. Це не бюрократія, а ваш страховий поліс.

Що ще варто знати українцям під час встановлення паркану

Зведення огорожі між приватними ділянками в Україні має свої юридичні тонкощі, про які варто знати заздалегідь. Як пояснив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, законодавство України не встановлює прямої вимоги, що потрібна окрема письмова згода сусіда для встановлення огорожі між приватними ділянками, якщо власник ділянки діє в межах своєї землі.

Це означає, що формально ви маєте право на приватність, проте ключовим фактором тут є суворе дотримання меж власності.

Перед початком будь-яких робіт критично важливо офіційно підтвердити координати вашої території. Юрист радить обов’язково перевірити дані кадастрової карти та провести межування, аби уникнути зазіхання на чужу землю.

"Якщо паркан встановлюється самовільно на чужій ділянці чи із порушенням межі — це може стати підставою для судового спору", — попереджає Козляк.

Точність у документах є найкращим захистом від тривалих конфліктів із власниками сусідніх наділів.

Навіть якщо паркан стоїть чітко на вашій землі, його фізичні параметри не повинні порушувати права інших осіб. Надмірна висота, глухий матеріал, що створює суцільну тінь, або специфічна конструкція можуть стати причиною претензій.

За словами правника, якщо такі незручності реально заважають експлуатації сусідньої ділянки, її власник "може звернутися до суду чи адміністративних органів" для захисту своїх інтересів.

Раніше ми розповідали, що земельні чвари миттєво спалюють і час, і емоції. Те, що вчора здавалося дрібницею через сусідську яблуню, сьогодні стає виснажливим судом, вартість якого виявляється вищою за цінність тих нещасних соток.

Також повідомлялось, що власний будинок дає відчуття повної свободи, поки справа не доходить до межі з сусідами, де звичайна огорожа може стати приводом для серйозних розбірок. Багато хто звично будує "як душа забажає", проте ігнорування законних норм часто вилітає в копійку, коли доводиться за власний кошт зносити самовільно зведені конструкції.