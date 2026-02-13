Забор между соседями — почему могут заставить принудительно снести забор в Украине в 2026 году

Забор под снегом. Фото: Freepik

Жизнь в собственном доме — это свобода, но ровно до той границы, где начинается территория соседа. В Украине вопрос забора часто становится причиной настоящих драм. Многие считают: "Мой двор — что хочу, то и городил".

Но закон на этот счет имеет другое мнение, и иногда это мнение стоит владельцу немалых денег на демонтаж, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Земельный кодекс.

Главное правило здесь простое, хоть и звучит официально: согласно статье 103 ЗКУ, вы должны использовать свой участок так, чтобы меньше всего мешать соседям. Если ваш трехметровый "забор" полностью закрыл солнце соседу и у него на огороде теперь ничего не растет, кроме мха — готовьтесь к претензиям.

Когда забор становится незаконным

Чаще всего проблемы возникают не из-за цвета или материала, а из-за "лишних" сантиметров. Захватили кусочек чужой земли? Это самовольное занятие участка.

Суд точно заставит убрать конструкцию, если:

вы случайно (или нет) "залезли" за пределы своего кадастрового плана;

забор перекрыл доступ к коммуникациям или создал критическую тень;

вы не согласовали установку там, где это критически важно по местным правилам.

Помните о статье 212 ЗКУ: если вы заступили на чужое, забор придётся сносить за свой счет. Никакой компенсации за дорогие материалы или работу вы не получите.

Какой высоты должен быть забор

Государственные строительные нормы (ГСН) советуют выбирать что-то прозрачное — сетку или штакетник. Это снимает 90% вопросов по освещению.

Но чтобы спать спокойно, лучше сделать три простых шага:

Вызовите геодезиста. Пусть он точно "отобьет" границы по документам, чтобы не было споров о сантиметрах. Поговорите с соседом. Лучше подписать простую расписку или акт о согласовании границ и высоты забора. Это ваша главная защита в будущем. Не стройте "крепость" на границе. Огромные глухие стены — это всегда магнит для проверок.

В конце концов, забор строится на годы. И лучше один раз потратить время на бумаги и разговор с соседом, чем потом наблюдать, как вашу дорогую ограду демонтируют по решению суда.

За чей счет ставится забор

Вопрос финансирования установки забора обычно решается договоренностью между соседями, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

"Если забор ставится только на вашем участке, то все расходы несет владелец, то есть вы. Если же забор ставится непосредственно на границе двух земельных участков, то есть столбы или конструкция расположены на границе или согласовано, то часто применяется совместное финансирование: соседи делятся расходами или договариваются о конкретном порядке", — отметил он.

Если же один из соседей не согласен участвовать в расходах, а другой хочет установить ограждение самостоятельно, то важно убедиться, что конструкция не нарушает права соседа. Например, не затеняет ему чрезмерно двор и не создает дискомфорта.

Как сообщалось, земельные распри с соседями часто вспыхивают из-за мелочей, вроде дерева возле забора, но быстро перерастают в затяжные судебные войны, где расходы на юристов превышают стоимость самого участка. Чтобы не тратить жизнь на бесконечные экспертизы и конфликты, стоит придерживаться базовых правил межевания, которые помогут сохранить и нервы, и хорошие отношения.

Также мы рассказывали, что желание отгородиться от мира нередко становится началом бесконечной войны с соседями, особенно сейчас, когда каждый сантиметр сверяют с цифровыми реестрами. Даже незначительная ошибка в границах участка сегодня способна на годы превратить спокойную жизнь в частном секторе в изнурительные судебные споры.