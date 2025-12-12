Дизайн интерьера — как кухня Элтона Джона удивляет новым взглядом на желтые оттенки (фото, видео)

Элтон Джон. Фото: Reuters

Интерьеры, в которых решаются отойти от классики и нейтральных тонов, редко оставляют равнодушными. Именно так произошло с кухней Элтона Джона в Виндизоре. Его выбор мягкого желто-зеленого оттенка для шкафов выглядит настолько естественно, что кажется, будто этот цвет здесь был всегда.

Как пишет издание Homes & Gardens, пространство получило и настроение, и легкость, но без лишней пестроты — баланс чувствуется с первого взгляда.

Этот тон освежает интерьер, но не "утомляет", как это бывает с модными, но быстротечными оттенками. Он работает и в классическом стиле, и в более современном, а значит, долго не потеряет актуальности.

Элтон Джон открывает шкафчик. Фото: eltonjohn/Instagram

Специалисты отмечают — яркая кухня может быть не просто смелым решением, но и долговременным инвестиционным выбором.

"Желтые оттенки приносят в кухню радость и спокойствие, оживляя даже уставшее пространство. Эти тона прекрасно работают там, где мало естественного света, потому что добавляют тепла и легкости", — говорит дизайнер Джоззи Медвед.

Элтон Джон возле тумбы. Фото: eltonjohn/Instagram

Желтая кухня Элтона Джона как стиль, который работает везде

Секрет успеха — в правильном оттенке. У Элтона Джона это нежный лимонный цвет с зеленоватой ноткой. Он не кричит, а скорее поощряет присмотреться поближе. Этот выбор подтверждает то, что желтая кухня может быть элегантной, а не только "веселой".

Элтон Джон открыл холодильник. Фото: eltonjohn/Instagram

Дизайнеры выделяют несколько причин, почему такие тона возвращаются в тренды:

Они добавляют света и глубины пространству. Создают теплое, домашнее настроение. Хорошо сочетаются с природными материалами - деревом, камнем, терракотой.

По словам Джоззи Медвед, палитра может быть очень разной — "от солнечного до приглушенно-карамельного" и, как в случае Элтона, с зеленым оттенком, что делает цвет более сдержанным.

Как дизайнеры используют желтый в современных кухнях

Тренд на сложные, "живые" цвета открыл дизайнерам больше свободы. Желтый сегодня не обязательно должен быть ярким — он может быть пастельным, глубоким или даже землистым.

Чаще всего его используют:

на фасадах шкафов, чтобы полностью определить характер кухни;

на кухонном острове как акцент, который оживляет интерьер;

в сочетании с контрастами: черным, насыщенным зеленым, серо-синим.

"Желтый прекрасно смотрится рядом с интенсивным черным или естественным зеленым", — подчеркивает Джоззи Медвед.

В кухне Элтона Джона именно такой цветовой диалог делает пространство завершенным. Оттенок работает как универсальный фон, но при этом сохраняет характерность. Это пример того, как смелое решение может выглядеть сдержанно и элегантно.

