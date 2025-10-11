Дизайн кухни — какой предмет придаст стиля и уюта (фото)

Современная кухня. Фото: Julie Soefer Photography

Дизайн кухни — это не только о мебели или технике. Иногда одна простая деталь может сделать интерьер уютным, современным и гармоничным. Именно такой деталью, по мнению дизайнеров, является обычная деревянная разделочная доска. Этот предмет, знакомый каждому, может не только служить во время готовки, но и стать акцентом, который изменит атмосферу кухни.

Журнал Homes & Gardens называет этот трюк одним из самых эффективных способов обновить пространство без ремонта.

Как использовать разделочные доски в декоре кухни

Дизайнеры интерьеров советуют не прятать доски в шкафы, а сделать их частью декора. Они предлагают ставить их вертикально возле фартука, класть на открытые полки или даже подвешивать на стене. Такой прием создает ощущение домашнего тепла и одновременно - стильной небрежности.

Интерьерный дизайнер Мари Фланиган объясняет, что секрет в композиции.

"Мне нравится прислонять большие доски к кухонному фартуку, почти как фон. Оттуда меньшие доски можно располагать впереди, создавая намеренную, но в то же время непринужденную композицию", — говорит она.

Современный интерьер кухни. Фото: Marie Flanigan Interiors

Этот метод добавляет пространству глубины, текстуры и гармонии. К тому же, все необходимое для приготовления всегда под рукой.

Какие доски выбирают дизайнеры

Выбор материала и формы имеет значение. Доски с выраженным рисунком древесины или винтажным видом добавляют характера кухни.

"Меня всегда привлекают доски с характером — большие круглые, удлиненные прямоугольные или винтажные изделия с резными ручками. Более темная древесина добавляет насыщенности, тогда как более светлые тона создают ощущение свежести и простора", — уточняет Фланиган.

Интерьер кухни. Фото: Marie Flanigan Interiors/Julie Soefer Photography

Таким образом, доска становится не просто утилитарным предметом, а декоративным акцентом, который задает настроение всему пространству.

Какую роль играет цвет и текстура древесины

Важно подобрать доски под общий стиль кухни. В минималистичных интерьерах хорошо смотрятся светлые оттенки ясеня или бука. Если же в помещении преобладают темные тона или каменные поверхности, теплая ореховая или дубовая древесина уравновесит композицию.

Текстурированная поверхность древесины добавляет "жизни" — даже современная кухня со стальными акцентами начинает выглядеть по-домашнему.

Дверь на кухню. Фото: Marie Flanigan Interiors/Julie Soefer Photography

Как сделать кухню стильной без больших затрат

Одной из причин популярности этого дизайнерского приема является его доступность. Не нужно тратить большие средства или менять мебель. Достаточно нескольких качественных досок, чтобы кухня выглядела обновленной.

Дизайнеры советуют:

комбинировать доски разных размеров;

выбирать естественные оттенки;

оставлять поверхности немного "несовершенными" — это добавляет шарма;

не перегружать пространство, чтобы сохранить баланс между стилем и функциональностью.

Почему этот тренд остается актуальным

По словам экспертов Homes & Gardens, деревянные акценты всегда возвращаются в моду. Они напоминают о связи с природой и помогают создать теплую атмосферу даже в самом современном интерьере.

Такой декор одновременно практичный, доступный и визуально эффектный. Его легко менять, переставлять или комбинировать с другими материалами.

"Иногда именно самые простые вещи создают ощущение комфорта. Разделочные доски — это мой любимый способ оживить кухню без сложного декора", — заключает Фланиган.

Доски на кухне. Фото: LH.Designs/Lauren Taylor

Как сообщалось, хотя раньше деревянная мебель для ванной комнаты считалась непрактичной из-за влажности и перепадов температур, сегодня ситуация изменилась. Благодаря новым технологиям, дерево снова стало популярным элементом интерьера, символизируя естественную элегантность и создавая атмосферу уюта.

Отметим также, что дизайн интерьера — это искусство баланса: даже один неудачный элемент может удешевить вид самого дорогого ремонта. Самые распространенные ошибки возникают из-за чрезмерного желания создать уют, но именно это стремление часто приводит к вреду, а не гармонии.