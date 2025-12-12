Дизайн інтер'єру — як кухня Елтона Джона дивує новим поглядом на жовті відтінки (фото, відео)

Задає тренди — який вигляд має кухня Елтона Джона (фото, відео)
Інтер'єри, у яких наважуються відійти від класики та нейтральних тонів, рідко залишають байдужими. Саме так сталося з кухнею Елтона Джона у Віндізорі. Його вибір м’якого жовто-зеленого відтінку для шаф виглядає настільки природно, що здається, ніби цей колір тут був завжди.
Як пише видання Homes & Gardens, простір отримав і настрій, і легкість, але без зайвої строкатості — баланс відчувається з першого погляду.
Цей тон освіжає інтер’єр, але не "втомлює", як це буває з модними, але швидкоплинними відтінками. Він працює і в класичному стилі, і в більш сучасному, а значить, довго не втратить актуальності.
Фахівці відзначають — яскрава кухня може бути не просто сміливим рішенням, а й довготривалим інвестиційним вибором.
"Жовті відтінки приносять у кухню радість і спокій, оживляючи навіть втомлений простір. Ці тони чудово працюють там, де мало природного світла, бо додають тепла і легкості", — каже дизайнерка Джоззі Медвед.
Жовта кухня Елтона Джона як стиль, що працює всюди
Секрет успіху — у правильному відтінку. У Елтона Джона це ніжний лимонний колір із зеленуватою ноткою. Він не кричить, а радше заохочує придивитися ближче. Цей вибір підтверджує те, що жовта кухня може бути елегантною, а не лише "веселою".
Дизайнери виділяють кілька причин, чому такі тони повертаються у тренди:
- Вони додають світла та глибини простору.
- Створюють теплий, домашній настрій.
- Добре поєднуються з природними матеріалами — деревом, каменем, теракотою.
За словами Джоззі Медвед, палітра може бути дуже різною — "від сонячного до приглушено-карамельного" та, як у випадку Елтона, з зеленим відтінком, що робить колір більш стриманим.
Як дизайнери використовують жовтий у сучасних кухнях
Тренд на складні, "живі" кольори відкрив дизайнерам більше свободи. Жовтий сьогодні не обов’язково повинен бути яскравим — він може бути пастельним, глибоким або навіть землистим.
Найчастіше його використовують:
- на фасадах шаф, щоб повністю визначити характер кухні;
- на кухонному острові як акцент, який оживляє інтер’єр;
- у поєднанні з контрастами: чорним, насиченим зеленим, сіро-синім.
"Жовтий чудово виглядає поряд з інтенсивним чорним або природним зеленим", — підкреслює Джоззі Медвед.
У кухні Елтона Джона саме такий колірний діалог робить простір завершеним. Відтінок працює як універсальний фон, але водночас зберігає характерність. Це приклад того, як сміливе рішення може виглядати стримано й елегантно.
Раніше ми розповідали, як одна маленька деталь може повністю змінити інтер'єр кухні. І що створюючи затишний простір та приємний дизайн, варто пам'ятати про дрібниці, адже, наприклад, новий килим може кардинально змінити відчуття від кімнати вже з першого дня.
Читайте Новини.LIVE!