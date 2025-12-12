Дизайн інтер'єру — як кухня Елтона Джона дивує новим поглядом на жовті відтінки (фото, відео)

Елтон Джон. Фото: Reuters

Інтер'єри, у яких наважуються відійти від класики та нейтральних тонів, рідко залишають байдужими. Саме так сталося з кухнею Елтона Джона у Віндізорі. Його вибір м’якого жовто-зеленого відтінку для шаф виглядає настільки природно, що здається, ніби цей колір тут був завжди.

Як пише видання Homes & Gardens, простір отримав і настрій, і легкість, але без зайвої строкатості — баланс відчувається з першого погляду.

Цей тон освіжає інтер’єр, але не "втомлює", як це буває з модними, але швидкоплинними відтінками. Він працює і в класичному стилі, і в більш сучасному, а значить, довго не втратить актуальності.

Елтон Джон відкриває шафу. Фото: eltonjohn/Instagram

Фахівці відзначають — яскрава кухня може бути не просто сміливим рішенням, а й довготривалим інвестиційним вибором.

"Жовті відтінки приносять у кухню радість і спокій, оживляючи навіть втомлений простір. Ці тони чудово працюють там, де мало природного світла, бо додають тепла і легкості", — каже дизайнерка Джоззі Медвед.

Елтон Джон біля тумби. Фото: eltonjohn/Instagram

Жовта кухня Елтона Джона як стиль, що працює всюди

Секрет успіху — у правильному відтінку. У Елтона Джона це ніжний лимонний колір із зеленуватою ноткою. Він не кричить, а радше заохочує придивитися ближче. Цей вибір підтверджує те, що жовта кухня може бути елегантною, а не лише "веселою".

Елтон Джон відкрив холодильник. Фото: eltonjohn/Instagram

Дизайнери виділяють кілька причин, чому такі тони повертаються у тренди:

Вони додають світла та глибини простору. Створюють теплий, домашній настрій. Добре поєднуються з природними матеріалами — деревом, каменем, теракотою.

За словами Джоззі Медвед, палітра може бути дуже різною — "від сонячного до приглушено-карамельного" та, як у випадку Елтона, з зеленим відтінком, що робить колір більш стриманим.

Як дизайнери використовують жовтий у сучасних кухнях

Тренд на складні, "живі" кольори відкрив дизайнерам більше свободи. Жовтий сьогодні не обов’язково повинен бути яскравим — він може бути пастельним, глибоким або навіть землистим.

Найчастіше його використовують:

на фасадах шаф, щоб повністю визначити характер кухні;

на кухонному острові як акцент, який оживляє інтер’єр;

у поєднанні з контрастами: чорним, насиченим зеленим, сіро-синім.

"Жовтий чудово виглядає поряд з інтенсивним чорним або природним зеленим", — підкреслює Джоззі Медвед.

У кухні Елтона Джона саме такий колірний діалог робить простір завершеним. Відтінок працює як універсальний фон, але водночас зберігає характерність. Це приклад того, як сміливе рішення може виглядати стримано й елегантно.

Раніше ми розповідали, як одна маленька деталь може повністю змінити інтер'єр кухні. І що створюючи затишний простір та приємний дизайн, варто пам'ятати про дрібниці, адже, наприклад, новий килим може кардинально змінити відчуття від кімнати вже з першого дня.