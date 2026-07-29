Замки взломаны, вещи выброшены на улицу: что делать, если хозяин квартиры действует вне закона

Одна рука передает другой ключи, многоэтажные дома. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Инна Диденко Редактор экономических новостей

К сожалению, своевременная оплата проживания и поддержание порядка в арендованной квартире не избавляют ни одного арендатора от неожиданной просьбы срочно выехать из квартиры. Как показывает практика, с этим сталкиваются довольно многие арендаторы. Владельцы часто считают, что право собственности позволяет им выгонять людей в любой момент. Однако закон гласит совсем другое.

Как действовать арендаторам в таких ситуациях, рассказывала Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Владелец имеет право вас выселить за это

Арендные отношения регулируются Гражданским кодексом Украины. Если вы подписали официальный договор аренды, арендодатель не может расторгнуть его по непонятным для вас обстоятельствам.

Требовать досрочного выселения арендодатель имеет право, если:

вы систематически не платите за аренду или коммунальные услуги;

вы или ваши гости портите квартиру или мебель;

вы постоянно устраиваете шумные вечеринки и нарушаете покой соседей;

срок действия договора истек;

имеются любые другие обстоятельства, предусмотренные договором аренды.

За сколько времени вас должны предупредить о выселении

Владелец не имеет права требовать освободить квартиру "уже завтра".

Если арендодатель решил забрать квартиру, чтобы жить там сам или поселить кого-либо другого, он обязан письменно предупредить вас как минимум за два месяца. Это даст вам время, чтобы спокойно найти себе новое жилье и переехать.

Арендатор имеет право не предупреждать о выселении, если срок действия договора истек. В таком случае на следующий день арендатор должен покинуть жилье. Однако нередко арендатор и арендодатель устно договариваются о дальнейшем проживании, что является большой ошибкой. Эксперты советуют фиксировать все договоренности в договоре, чтобы в дальнейшем избежать "внезапных" выселений и защитить себя.

Когда арендодатель действует незаконно

Если владелец требует от вас выселения, но вы по тем или иным обстоятельствам не можете покинуть жилье, у вас есть полное право остаться в квартире.

Если арендодатель совершает следующие действия, это следует рассматривать как самоуправство:

самовольно меняет замки на дверях;

выбрасывает ваши вещи;

отключает в квартире электричество, воду или газ;

угрожает вам или не пускает вас внутрь.

Зафиксируйте незаконные действия. Принудить вас к выселению имеет право только суд. Полиция или сам арендодатель делать этого не могут.

Если вы арендовали жилье без договора

Аренда без договора — это самая уязвимая ситуация. Доказать факт аренды сложно, и хозяин может вызвать полицию, заявив о посторонних в квартире. Однако даже в этом случае полиция не имеет права выгонять вас силой без судебного решения.

Как арендатору защитить себя

Всегда подписывайте письменный договор — это ваш главный щит. Лучше переплатить риэлтору за договор, чем потом оказаться "на улице". Сохраняйте подтверждения ваших платежей: чеки, выписки с банковских карт или расписки. Не поддавайтесь панике. Телефонные звонки типа "выселяйтесь до завтра" не имеют никакой юридической силы. Фиксируйте неправомерные действия владельца. Если хозяин меняет замки или отключает коммуникации — сразу вызывайте полицию и обращайтесь к юристам.

Кроме того, Новини.LIVE ранее сообщали, за что могут выселить переселенцев из временного жилья. Это может произойти, если внутренне перемещенное лицо не проживало в таком месте более 60 дней и никого об этом не предупредило. Также это может касаться трудоспособных лиц, которые за 3 месяца не нашли работу или не встали на учет в центре занятости.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, как можно получить "прописку", не имея собственного жилья. Одним из вариантов может быть общежитие. Для этого достаточно ордера на вселение, договора об аренде комнаты или койко-места и официального ходатайства от самого учреждения.