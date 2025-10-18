Разрешено ли приватизировать землю возле реки в Украине в 2025 году

Люди возле реки. Фото: Freepik

Можно ли приватизировать земельный участок возле реки в Украине в 2025 году? Этот вопрос волнует многих украинцев, ведь земля вблизи водоемов имеет особую ценность. Однако законодательство устанавливает четкие ограничения по приватизации таких земель.

По словам юриста Марины Шарапы, существует довольно много категорий земель, передача которых в частную собственность запрещена законом.

К таким землям относятся:

территории общего пользования (улицы, парки, пляжи, кладбища);

участки под дорогами, железными дорогами, трубопроводами;

земли природно-заповедного фонда, историко-культурного или оздоровительного назначения;

земли лесохозяйственного назначения, кроме отдельных участков до 5 гектаров;

земли водного фонда, за исключением замкнутых водоемов до 3 гектаров;

земли обороны, атомной энергетики, космической системы;

территории, загрязненные после Чернобыльской катастрофы;

земли, закрепленные за учебными и научными учреждениями.

"Во время действия военного положения запрещена бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность", — напоминает Шарапа.

Исключения, когда приватизация земли у реки разрешена

Несмотря на общий запрет, есть ситуации, когда граждане могут бесплатно оформить землю. В частности:

владельцы недвижимости, расположенной на таком участке, имеют право ее приватизировать;

граждане, которым землю передали в пользование до 1 января 2002 года.

"Если лицо уже пользуется землей на законных основаниях до 2002 года или имеет на ней недвижимость, оно может оформить право собственности даже сейчас", — объясняет юрист.

Можно ли приватизировать землю возле реки

Особое внимание закон уделяет землям возле водоемов. Вдоль рек, морей, озер и водохранилищ устанавливаются прибрежные защитные полосы — территории, предназначенные для охраны водных ресурсов от загрязнения.

Эти земли относятся к водному фонду, поэтому приватизация их запрещена. Вместо этого они могут передаваться только в постоянное пользование специализированным водохозяйственным организациям, предприятиям или учреждениям, которые занимаются уходом за водными объектами и береговыми полосами.

"Право постоянного пользования такими землями удостоверяется государственным актом, который регистрируется органами местного самоуправления", — отмечает Шарапа.

Как получить землю в пользование возле водоема

Хотя приватизировать землю возле реки нельзя, получить ее в пользование возможно. Для этого необходимо:

Подать заявление в местный совет с указанием целевого назначения; Получить разрешение на разработку проекта землеустройства; Согласовать границы участка с водохозяйственными органами; Зарегистрировать право пользования после утверждения документации.

Такое пользование является ограниченным: застройка, распашка или выброс отходов в этих зонах запрещены.

