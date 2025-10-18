Чи дозволено приватизувати землю біля річки в Україні у 2025 році

Люди біля річки. Фото: Freepik

Чи можна приватизувати земельну ділянку біля річки в Україні у 2025 році? Це питання хвилює багатьох українців, адже земля поблизу водойм має особливу цінність. Проте законодавство встановлює чіткі обмеження щодо приватизації таких земель.

За словами юристки Марини Шарапи, існує доволі багато категорій земель, передача яких у приватну власність заборонена законом.

До таких земель належать:

території загального користування (вулиці, парки, пляжі, кладовища);

ділянки під дорогами, залізницями, трубопроводами;

землі природно-заповідного фонду, історико-культурного чи оздоровчого призначення;

землі лісогосподарського призначення, окрім окремих ділянок до 5 гектарів;

землі водного фонду, за винятком замкнених водойм до 3 гектарів;

землі оборони, атомної енергетики, космічної системи;

території, забруднені після Чорнобильської катастрофи;

землі, що закріплені за навчальними та науковими установами.

"Під час дії воєнного стану заборонена безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність", — нагадує Шарапа.

Винятки, коли приватизація землі біля річки дозволена

Попри загальну заборону, є ситуації, коли громадяни можуть безоплатно оформити землю. Зокрема:

власники нерухомості, що розташована на такій ділянці, мають право її приватизувати;

громадяни, яким землю передали у користування до 1 січня 2002 року.

"Якщо особа вже користується землею на законних підставах до 2002 року або має на ній нерухомість, вона може оформити право власності навіть зараз", — пояснює юристка.

Чи можна приватизувати землю біля річки

Особливу увагу закон приділяє землям біля водойм. Уздовж річок, морів, озер і водосховищ встановлюються прибережні захисні смуги — території, призначені для охорони водних ресурсів від забруднення.

Ці землі належать до водного фонду, тому приватизація їх заборонена. Натомість вони можуть передаватися лише у постійне користування спеціалізованим водогосподарським організаціям, підприємствам чи установам, які займаються доглядом за водними об’єктами та береговими смугами.

"Право постійного користування такими землями посвідчується державним актом, що реєструється органами місцевого самоврядування", — зазначає Шарапа.

Як отримати землю у користування біля водойми

Хоча приватизувати землю біля річки не можна, отримати її у користування можливо. Для цього необхідно:

Подати заяву до місцевої ради із зазначенням цільового призначення; Отримати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою; Погодити межі ділянки з водогосподарськими органами; Зареєструвати право користування після затвердження документації.

Таке користування є обмеженим: забудова, розорювання чи викидання відходів у цих зонах заборонені.

