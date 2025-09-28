Кому принадлежит земля под многоквартирным домом — правила и нюансы в 2025 году

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Земля под многоквартирным домом — это не только двор или паркоместа. Она может стать источником прибыли и безопасности для жителей. Но ее оформление остается проблемным.

Как отмечает юрист Татьяна Журавель, жители таких домов получили право на оформление права собственности на землю еще с 2015-го года, но этот процесс не является автоматическим.

Земля многоквартирного дома как общая собственность

Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" определяет: земля принадлежит совладельцам квартир и нежилых помещений совместно. Она включает площадь под зданием, придомовую территорию, хозяйственные и технические сооружения. Ее границы устанавливают по землеустроительной документации.

Однако есть ключевой нюанс — Кабмин так и не разработал действенного механизма передачи участков в собственность. Поэтому на практике оформить землю можно только в постоянное пользование.

Зачем жителям оформлять землю

Оформление земли открывает перед совладельцами несколько возможностей:

установка детских и спортивных площадок;

защита от хаотичной застройки "впритык";

право сдавать часть территории в аренду;

гарантия влияния на благоустройство и развитие двора.

"По результатам регистрации вы получаете выписку из государственного реестра прав, которая подтверждает приобретение права на землю и управление ею", — объясняет Журавель.

Как происходит оформление земли

Чтобы оформить землю в пользование, ОСМД подает ходатайство в местный совет с просьбой разрешить разработку проекта землеустройства. К заявлению прилагают схему участка. В течение 30 дней совет принимает решение. В случае отказа указывается причина.

Далее привлекается землеустроительная организация, которая создает проект (срок — до 6 месяцев). После этого участок регистрируют в Государственном земельном кадастре, где он получает кадастровый номер. Последний шаг — решение местного совета о передаче земли.

Какие документы нужны

Для оформления участка нужны:

выписка из кадастра;

решение местного совета;

документы представителя ОСМД;

квитанция об админсборе.

Обычно государственная регистрация длится до 5 рабочих дней.

Почему могут отказать

Самые распространенные причины отказа:

несоответствие участка генплану;

конфликт с другими землепользователями;

нарушение законодательных требований.

В таких случаях важно устранить проблемы и подать ходатайство повторно, советует юрист.

Ранее мы рассказывали об ОСМД — объединении собственников квартир, которое создается как альтернатива управляющим компаниям для самостоятельного управления домом. Оно позволяет жильцам контролировать расходы и самостоятельно решать вопросы по ремонтам и обслуживанию.

Также отметим, что, хотя регистрация места жительства в Украине (прописка) не является тождественной праву собственности на жилье, она имеет серьезные финансовые и юридические последствия. Количество зарегистрированных лиц непосредственно влияет на начисление за коммунальные услуги, а также на право семьи на получение льгот и государственных субсидий.