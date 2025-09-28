Кому принадлежит земля под многоквартирным домом — правила и нюансы в 2025 году

Земля под многоэтажкой — кто на самом деле является владельцем
Земля под многоквартирным домом — это не только двор или паркоместа. Она может стать источником прибыли и безопасности для жителей. Но ее оформление остается проблемным.
Как отмечает юрист Татьяна Журавель, жители таких домов получили право на оформление права собственности на землю еще с 2015-го года, но этот процесс не является автоматическим.
Земля многоквартирного дома как общая собственность
Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" определяет: земля принадлежит совладельцам квартир и нежилых помещений совместно. Она включает площадь под зданием, придомовую территорию, хозяйственные и технические сооружения. Ее границы устанавливают по землеустроительной документации.
Однако есть ключевой нюанс — Кабмин так и не разработал действенного механизма передачи участков в собственность. Поэтому на практике оформить землю можно только в постоянное пользование.
Зачем жителям оформлять землю
Оформление земли открывает перед совладельцами несколько возможностей:
- установка детских и спортивных площадок;
- защита от хаотичной застройки "впритык";
- право сдавать часть территории в аренду;
- гарантия влияния на благоустройство и развитие двора.
"По результатам регистрации вы получаете выписку из государственного реестра прав, которая подтверждает приобретение права на землю и управление ею", — объясняет Журавель.
Как происходит оформление земли
Чтобы оформить землю в пользование, ОСМД подает ходатайство в местный совет с просьбой разрешить разработку проекта землеустройства. К заявлению прилагают схему участка. В течение 30 дней совет принимает решение. В случае отказа указывается причина.
Далее привлекается землеустроительная организация, которая создает проект (срок — до 6 месяцев). После этого участок регистрируют в Государственном земельном кадастре, где он получает кадастровый номер. Последний шаг — решение местного совета о передаче земли.
Какие документы нужны
Для оформления участка нужны:
- выписка из кадастра;
- решение местного совета;
- документы представителя ОСМД;
- квитанция об админсборе.
Обычно государственная регистрация длится до 5 рабочих дней.
Почему могут отказать
- Самые распространенные причины отказа:
- несоответствие участка генплану;
- конфликт с другими землепользователями;
- нарушение законодательных требований.
В таких случаях важно устранить проблемы и подать ходатайство повторно, советует юрист.
Ранее мы рассказывали об ОСМД — объединении собственников квартир, которое создается как альтернатива управляющим компаниям для самостоятельного управления домом. Оно позволяет жильцам контролировать расходы и самостоятельно решать вопросы по ремонтам и обслуживанию.
Также отметим, что, хотя регистрация места жительства в Украине (прописка) не является тождественной праву собственности на жилье, она имеет серьезные финансовые и юридические последствия. Количество зарегистрированных лиц непосредственно влияет на начисление за коммунальные услуги, а также на право семьи на получение льгот и государственных субсидий.
