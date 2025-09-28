Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Земля под многоэтажкой — кто на самом деле является владельцем

Земля под многоэтажкой — кто на самом деле является владельцем

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 20:08
Кому принадлежит земля под многоквартирным домом — правила и нюансы в 2025 году
Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Земля под многоквартирным домом — это не только двор или паркоместа. Она может стать источником прибыли и безопасности для жителей. Но ее оформление остается проблемным.

Как отмечает юрист Татьяна Журавель, жители таких домов получили право на оформление права собственности на землю еще с 2015-го года, но этот процесс не является автоматическим.

Реклама
Читайте также:

Земля многоквартирного дома как общая собственность

Закон "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме" определяет: земля принадлежит совладельцам квартир и нежилых помещений совместно. Она включает площадь под зданием, придомовую территорию, хозяйственные и технические сооружения. Ее границы устанавливают по землеустроительной документации.

Однако есть ключевой нюанс — Кабмин так и не разработал действенного механизма передачи участков в собственность. Поэтому на практике оформить землю можно только в постоянное пользование.

Зачем жителям оформлять землю

Оформление земли открывает перед совладельцами несколько возможностей:

  • установка детских и спортивных площадок;
  • защита от хаотичной застройки "впритык";
  • право сдавать часть территории в аренду;
  • гарантия влияния на благоустройство и развитие двора.

"По результатам регистрации вы получаете выписку из государственного реестра прав, которая подтверждает приобретение права на землю и управление ею", — объясняет Журавель.

Как происходит оформление земли

Чтобы оформить землю в пользование, ОСМД подает ходатайство в местный совет с просьбой разрешить разработку проекта землеустройства. К заявлению прилагают схему участка. В течение 30 дней совет принимает решение. В случае отказа указывается причина.

Далее привлекается землеустроительная организация, которая создает проект (срок — до 6 месяцев). После этого участок регистрируют в Государственном земельном кадастре, где он получает кадастровый номер. Последний шаг — решение местного совета о передаче земли.

Какие документы нужны

Для оформления участка нужны:

  • выписка из кадастра;
  • решение местного совета;
  • документы представителя ОСМД;
  • квитанция об админсборе.

Обычно государственная регистрация длится до 5 рабочих дней.

Почему могут отказать

  • Самые распространенные причины отказа:
  • несоответствие участка генплану;
  • конфликт с другими землепользователями;
  • нарушение законодательных требований.

В таких случаях важно устранить проблемы и подать ходатайство повторно, советует юрист.

Ранее мы рассказывали об ОСМД — объединении собственников квартир, которое создается как альтернатива управляющим компаниям для самостоятельного управления домом. Оно позволяет жильцам контролировать расходы и самостоятельно решать вопросы по ремонтам и обслуживанию.

Также отметим, что, хотя регистрация места жительства в Украине (прописка) не является тождественной праву собственности на жилье, она имеет серьезные финансовые и юридические последствия. Количество зарегистрированных лиц непосредственно влияет на начисление за коммунальные услуги, а также на право семьи на получение льгот и государственных субсидий.

земля недвижимость документы дом собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации