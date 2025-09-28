Кому належить земля під багатоквартирним будинком — правила та нюанси у 2025 році

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Земля під багатоквартирним будинком — це не лише двір чи паркомісця. Вона може стати джерелом прибутку та безпеки для мешканців. Але її оформлення залишається проблемним.

Як наголошує юристка Тетяна Журавель, мешканці таких будинків отримали право на оформлення права власності на землю ще з 2015 року, але цей процес не є автоматичним.

Земля багатоквартирного будинку як спільна власність

Закон "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" визначає: земля належить співвласникам квартир і нежитлових приміщень спільно. Вона включає площу під будівлею, прибудинкову територію, господарські та технічні споруди. Її межі встановлюють за землевпорядною документацією.

Проте є ключовий нюанс — Кабмін так і не розробив дієвого механізму передачі ділянок у власність. Тому на практиці оформити землю можна лише у постійне користування.

Навіщо мешканцям оформлювати землю

Оформлення землі відкриває перед співвласниками кілька можливостей:

встановлення дитячих і спортивних майданчиків;

захист від хаотичної забудови "впритул";

право здавати частину території в оренду;

гарантія впливу на благоустрій та розвиток двору.

"За результатами реєстрації ви отримуєте витяг із державного реєстру прав, який підтверджує набуття права на землю та керування нею", — пояснює Журавель.

Як відбувається оформлення землі

Щоб оформити землю у користування, ОСББ подає клопотання до місцевої ради з проханням дозволити розробку проєкту землеустрою. До заяви додають схему ділянки. Протягом 30 днів рада ухвалює рішення. У разі відмови зазначається причина.

Далі залучається землевпорядна організація, яка створює проєкт (термін — до 6 місяців). Після цього ділянку реєструють у Державному земельному кадастрі, де вона отримує кадастровий номер. Останній крок — рішення місцевої ради про передачу землі.

Які документи потрібні

Для оформлення ділянки потрібні:

витяг із кадастру;

рішення місцевої ради;

документи представника ОСББ;

квитанція про адмінзбір.

Зазвичай державна реєстрація триває до 5 робочих днів.

Чому можуть відмовити

Найпоширеніші причини відмови:

невідповідність ділянки генплану;

конфлікт з іншими землекористувачами;

порушення законодавчих вимог.

У таких випадках важливо усунути проблеми та подати клопотання повторно, радить юристка.

Раніше ми розповідали про ОСББ — об'єднання власників квартир, яке створюється як альтернатива керуючим компаніям для самостійного управління будинком. Воно дозволяє мешканцям контролювати витрати та самостійно вирішувати питання щодо ремонтів і обслуговування.

Також зазначимо, що, хоча реєстрація місця проживання в Україні (прописка) не є тотожною праву власності на житло, вона має серйозні фінансові та юридичні наслідки. Кількість зареєстрованих осіб безпосередньо впливає на нарахування за комунальні послуги, а також на право сім'ї на отримання пільг та державних субсидій.