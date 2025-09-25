Плюсы и минусы ОСМД — что стоит знать жильцам домов перед созданием

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

ОСМД, или объединение совладельцев многоквартирного дома, — это юридическое лицо, которое создают жильцы для самостоятельного управления своим домом. Проще говоря, это способ, когда владельцы квартир берут бразды правления в свои руки: решают, как тратить средства, какие ремонты проводить и кого нанимать для работы. ОСМД возникает как альтернатива управляющим компаниям и позволяет жильцам взять контроль в собственные руки.

Преимущества ОСМД

Прозрачность решений

Одно из главных преимуществ ОСМД — это контроль. Жители сами решают, куда тратить средства, какие работы проводить и кто их будет выполнять. На общем собрании совладельцы формируют бюджет, выбирают председателя или правление и следят за расходами. Это позволяет избежать непрозрачных схем, которые часто случаются с управляющими компаниями.

Экономия на расходах

ОСМД может договариваться о более выгодных ценах на коммунальные услуги, ремонт или уборку. Например, объединение может закупить материалы напрямую или нанять подрядчиков по более низким тарифам. Более того, жители могут сами выполнять часть работ, например, уборку или мелкий ремонт, что значительно сокращает расходы.

Гибкость в выборе подрядчиков

ОСМД не привязано к одной компании. Жители могут нанимать сторонние фирмы, создавать собственный штат работников или комбинировать эти подходы. Это позволяет адаптировать решение к потребностям конкретного дома, будь то старый фонд или новостройка.

Доступ к грантам

ОСМД имеют преимущество в получении государственной или местной поддержки. Например, программы энергоэффективности, такие как утепление дома или замена окон, часто доступны именно для объединений. Такие инициативы могут значительно снизить коммунальные платежи и улучшить комфорт проживания.

Недостатки ОСМД

Высокая вовлеченность жителей

Создание и управление ОСМД требует времени и активности. Нужно проводить собрания, вести документацию, решать спорные вопросы. Часто вся ответственность ложится на нескольких инициативных людей, а остальные жильцы остаются равнодушными. Если активность низкая, ОСМД может стать неэффективным.

Ошибки из-за нехватки опыта

Не каждый председатель или правление ОСМД имеет опыт в хозяйственной деятельности или бухгалтерии. Неправильное заключение договоров, ошибки в тендерах или плохое планирование бюджета могут привести к финансовым потерям или конфликтам между жителями.

Юридическая ответственность

ОСМД — это юридическое лицо, а значит, на него возлагаются обязанности: налоги, отчетность, заключение договоров. Без надлежащего правового сопровождения или бухгалтера можно попасть впросак, например, получить штрафы за неправильную документацию.

Риск коррупции

Даже в ОСМД есть место для злоупотреблений. Например, правление может заказывать работы у "своих" подрядчиков по завышенным ценам. Без надлежащего контроля со стороны жильцов это может привести к финансовым махинациям.

Опыт и перспективы ОСМД в Украине

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Новини.LIVE отмечает, что ОСМД — это не панацея, но временный вариант. Это переходный этап дальнейшего движения к профессиональному управлению многоквартирными домами.

Он напоминает, что первые ОСМД в Украине появились еще в конце 1990-х, но массово начали создаваться только в 2012-2015 годах. Профессиональное обучение управляющих стартовало только в 2017-2019 годах.

"Огромная разница в подходах и процессах привела к тому, что рынок управляющих многоквартирных домов, вообще, жилищная политика по управлению многоквартирными домами, оказалась ужасно разбалансированной", — подчеркнул эксперт.

Для сравнения, в Польше переход к профессиональному управлению происходил поэтапно, с четкими сроками и учебными программами в университетах. Это обеспечило качественный рост компетентных управляющих.

Сегодня ОСМД — это реальный инструмент самоуправления жителей, но его эффективность зависит от активности, знаний и доверия в доме. Эти объединения уже доказали, что могут помочь сэкономить, модернизировать дома и объединить людей.

Но в то же время они напоминают, что самоуправление — это не только права, но и ответственность, которую нужно разделять между всеми совладельцами.

