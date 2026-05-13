Аренда пая на ВОТ: как владельцам не потерять землю в 2026 году

Ситуация с украинскими черноземами в оккупации остается одной из самых болезненных тем для тысяч владельцев. Часто люди волнуются, не потеряют ли они право на землю и будет ли действовать договор аренды после деоккупации.

Для таких случаев продолжают действовать специальные правила военного положения, которые защищают как владельцев паев, так и арендаторов, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юридическую компанию "Земельный фонд Украины".

Что будет с паем на оккупированной территории

Даже если земельный участок находится в оккупации, право собственности не прекращается. Украинские документы на землю остаются в силе, а любые "переоформления" по законам оккупационных властей не признаются Украиной.

Юристы советуют не заключать никаких новых договоров по правилам оккупационной администрации и не соглашаться на незаконную перерегистрацию земли. Самое важное сейчас — сохранить украинские документы и подтверждение права собственности.

Арендная плата за землю на оккупированных территориях

Большинство арендаторов на ВОТ официально приостановили выплаты. Это законно, если фермер не имеет физического доступа к полям и не может собирать урожай. Оккупация признана форс-мажором, поэтому арендатор освобождается от ответственности за несвоевременную оплату.

Однако договор не аннулируется сам по себе. Арендатор должен уведомить вас о невозможности работы, а после освобождения территорий вопрос задолженности будет решаться с учетом того, использовалась ли земля фактически.

Документы на право собственности на земельный участок

Владельцам следует хранить оригиналы всех документов: договоров аренды, выписок, сертификатов, государственных регистраций и подтверждений предыдущих выплат.

Также желательно собирать любую информацию о состоянии земли:

фото и видео;

спутниковые снимки;

сообщения о повреждениях;

данные о незаконном использовании пая.

В будущем это может помочь в судебных спорах или при получении компенсации за ущерб.

Что делать после деоккупации

После возвращения территории под контроль Украины именно документы и доказательства станут главным основанием для защиты прав владельца. Можно будет требовать погашения долгов, проверять законность пользования землей и решать споры через суд.

Специалисты отмечают: главная задача владельца пая сейчас - не потерять юридическую связь с землей и сохранить все украинские документы в безопасном месте.

