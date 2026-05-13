Оренда паю на ТОТ: як власникам не втратити землю у 2026 році

Жінка у полі та документи. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ситуація з українськими чорноземами в окупації залишається однією з найболючіших тем для тисяч власників. Часто люди хвилюються, чи не втратять вони право на землю та чи буде чинним договір оренди після деокупації.

Для таких випадків продовжують діяти спеціальні правила воєнного стану, які захищають як власників паїв, так і орендарів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанію "Земельний фонд України".

Що буде з паєм на окупованій території

Навіть якщо земельна ділянка перебуває в окупації, право власності не припиняється. Українські документи на землю залишаються чинними, а будь-які "переоформлення" за законами окупаційної влади не визнаються Україною.

Юристи радять не укладати жодних нових договорів за правилами окупаційної адміністрації та не погоджуватися на незаконну перереєстрацію землі. Найважливіше зараз — зберегти українські документи та підтвердження права власності.

Орендна плата за землю на окупованих територіях

Більшість орендарів на ТОТ офіційно призупинили виплати. Це законно, якщо фермер не має фізичного доступу до полів і не може збирати врожай. Окупація визнана форс-мажором, тому орендар звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату.

Читайте також:

Проте договір не анулюється сам по собі. Орендар має повідомити вас про неможливість роботи, а після звільнення територій питання заборгованості вирішуватиметься з урахуванням того, чи використовувалася земля фактично.

Документи на право власності на земельну ділянку

Власникам варто зберігати оригінали всіх документів: договорів оренди, витягів, сертифікатів, державних реєстрацій та підтверджень попередніх виплат.

Також бажано збирати будь-яку інформацію про стан землі:

фото та відео;

супутникові знімки;

повідомлення про пошкодження;

дані про незаконне використання паю.

У майбутньому це може допомогти у судових спорах або під час отримання компенсації за збитки.

Що робити після деокупації

Після повернення території під контроль України саме документи та докази стануть головною підставою для захисту прав власника. Можна буде вимагати погашення боргів, перевіряти законність користування землею та вирішувати суперечки через суд.

Фахівці наголошують: головне завдання власника паю зараз — не втратити юридичний зв’язок із землею та зберегти всі українські документи в безпечному місці.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські землевласники нерідко втрачають прибуток через застарілі умови оренди, які роками не переглядалися всупереч ринковим реаліям. Проте чинне законодавство дозволяє вийти з цієї пастки, пропонуючи конкретні інструменти для підвищення виплат за паї до актуального рівня.

Також Новини.LIVE розповідали, що об’єднання суміжних земельних наділів у єдиний масив дозволяє власнику позбутися зайвої паперової тяганини та значно полегшити подальше будівництво чи продаж об’єкта. Проте цей процес вимагає суворого дотримання юридичних норм, адже без належної підготовки документації присвоїти ділянці новий кадастровий номер просто неможливо.