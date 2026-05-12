Земля в собственности: какие условия для объединения двух участков в один

После покупки или оформления нескольких земельных участков многие владельцы решают объединить их в один. Это упрощает продажу, застройку, оформление документов и уплату отдельных расходов. Но процедура имеет четкие правила, без которых получить новый кадастровый номер не удастся.

В 2026 году объединение земли возможно только после проверки границ, целевого назначения и документов на право собственности, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Как объединить два земельных участка в один

Первое и главное условие — ваши участки должны быть настоящими соседями, то есть иметь общую линию границы. Невозможно объединить землю, которая разделена дорогой или чужим огородом.

Также важно, чтобы оба надела принадлежали одному человеку или группе совладельцев в одинаковых долях. Если один участок ваш, а другой записан на жену, сначала придется урегулировать вопрос собственности.

Когда могут отказать в объединении земли

Чаще всего проблемы возникают из-за разного целевого назначения или ошибок в кадастровых данных. Иногда владельцы узнают о наложении границ только во время проверки документации.

Отказ также можно получить, если один из участков находится под арестом, в залоге или имеет судебный спор. Поэтому юристы советуют проверять информацию в кадастре еще до начала оформления.

Документы для объединения земли

Первым шагом становится изготовление технической документации по землеустройству. Ее разрабатывает сертифицированный землеустроитель. В документации фиксируют новую конфигурацию земли и границы будущего участка.

После этого данные передаются в Государственный земельный кадастр. Старые кадастровые номера отменяются, а вновь созданный участок получает один новый номер.

Для завершения процедуры нужно зарегистрировать право собственности на новую землю в государственном реестре прав. Если право собственности на старые участки ранее не вносили в реестр, придется дополнительно подавать подтверждающие документы.

Как сообщали Новини.LIVE, кадастровый номер является главным идентификатором земельного участка в государственных реестрах, поэтому любое дублирование или ошибка могут создать большие проблемы для владельца. В 2026 году такие случаи все еще случаются, а люди нередко узнают о них только при продаже земли, оформлении наследства или переоформлении документов.

