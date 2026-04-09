Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Земля в собственности: что нужно для изменения целевого назначения участка

Земля в собственности: что нужно для изменения целевого назначения участка

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 09:15
Как изменить целевое назначение земельного участка в Украине: пошаговая инструкция
Земельный участок и документы. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Изменить целевое назначение земельного участка в Украине возможно, но процедура в 2026 году имеет несколько важных нюансов. Часть владельцев может пройти ее быстрее — без разработки проекта землеустройства. Другие же столкнутся с дополнительными этапами и затратами.

Все зависит от данных в кадастре и наличия градостроительной документации, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на компанию "Землеустроитель".

Изменение целевого назначения земли

В Украине действует переходный период, который позволяет многим владельцам избежать лишних затрат на разработку дорогостоящей документации. Главное условие для упрощенной процедуры — это наличие информации о территории в Государственном земельном кадастре (ГЗК).

Если ваша община уже утвердила комплексный план пространственного развития, изменить статус земли можно простым заявлением без привлечения землеустроителей для создания нового проекта.

Проверка участка в кадастре

Первый шаг — выяснить, внесено ли функциональное назначение вашей территории в Государственный земельный кадастр. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет мобильного приложения или на портале Дія.

Читайте также:

Если данные есть, и новое назначение соответствует плану развития громады, вы пропускаете этап разработки проекта.

Если же документация устаревшая, придется готовить полный пакет документов по классической процедуре.

Услуги землеустроительной организации

Когда без проекта не обойтись, вы выбираете сертифицированную компанию и заключаете официальный договор. В 2026 году большинство процессов происходят в цифровом формате, поэтому подготовка картографических материалов занимает от 10 до 14 дней.

Обязательно фиксируйте в соглашении финальную стоимость и четкие дедлайны, чтобы избежать затягивания процесса на этапе согласований.

Утверждение проекта землеустройства местным советом

После того, как документация готова, она подается на рассмотрение местной власти. В современных реалиях это часто происходит через автоматизированные системы, но окончательное решение все равно принимает сессия местного совета.

Депутаты проверяют, не противоречит ли ваша инициатива стратегии развития региона. На этом этапе важно иметь выписку из градостроительной документации, которая подтверждает возможность таких изменений.

Выписка из кадастра об изменении назначения земли

Финальный этап — внесение новых данных в реестр. Когда решение совета получено, информация автоматически или по заявлению регистратора обновляется в ГЗК.

Вы получаете обновленную выписку, где уже указано новое целевое назначение. С этого момента вы имеете полное юридическое право использовать участок по новому профилю: под коммерцию или под жилую застройку.

Что еще стоит знать владельцам земли

Даже на собственной земле невозможно делать все, что заблагорассудится, ведь закон обязывает уважать границы и комфорт тех, кто живет рядом, отметил юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

"Нельзя захватывать или использовать часть участка соседа без его согласия или соответствующего правового оформления, поскольку любые конструкции за границей частной территории становятся поводом для суда", — подчеркнул он.

Также важно следить, чтобы ограждения не превращались в глухую стену, потому что "установка забора таким образом, чтобы он существенно затенял соседний участок", прямо нарушает принципы добрососедства.

Кроме того, любое строительство, вызывающее чрезмерный шум, подтопление или загрязнение, считается незаконным без предварительного согласования. Как отмечает эксперт, "желательно предварительно обсудить с соседом или оформить совместное соглашение", чтобы мелкое обновление дорожки или навеса не переросло в затяжной конфликт.

Как сообщали Новини.LIVE, оформление наследства на землю часто осложняется отсутствием приватизации, из-за чего наследники рискуют остаться без реальных прав на паи. Юристы предостерегают, что без тщательной проверки документов в 2026 году можно просто потерять семейное имущество. Поэтому стоит заранее убедиться, что все бумаги в порядке, чтобы право собственности не оказалось лишь формальностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что соседи нередко пытаются "тихо" отхватить полметра чужого участка, оправдывая смещение забора ошибками в старых бумагах. Чтобы не тратить силы на пустые ссоры, стоит сразу переводить конфликт в правовое поле и действовать исключительно языком документов.

земля рынок земли документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации