Як змінити цільове призначення земельної ділянки в Україні: покрокова інструкція

Змінити цільове призначення земельної ділянки в Україні можливо, але процедура у 2026 році має кілька важливих нюансів. Частина власників може пройти її швидше — без розробки проєкту землеустрою. Інші ж зіткнуться з додатковими етапами та витратами.

Усе залежить від даних у кадастрі та наявності містобудівної документації, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на компанію "Землевпорядник".

Зміна цільового призначення землі

В Україні діє перехідний період, який дозволяє багатьом власникам уникнути зайвих витрат на розробку дорогої документації. Головна умова для спрощеної процедури — це наявність інформації про територію в Державному земельному кадастрі (ДЗК).

Якщо ваша громада вже затвердила комплексний план просторового розвитку, змінити статус землі можна простою заявою без залучення землевпорядників для створення нового проєкту.

Перевірка ділянки в кадастрі

Перший крок — з’ясувати, чи внесено функціональне призначення вашої території до Державного земельного кадастру. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет мобільного застосунку або на порталі Дія.

Якщо дані є, і нове призначення відповідає плану розвитку громади, ви пропускаєте етап розробки проєкту.

Якщо ж документація застаріла, доведеться готувати повний пакет документів за класичною процедурою.

Послуги землевпорядної організації

Коли без проєкту не обійтися, ви обираєте сертифіковану компанію та укладаєте офіційний договір. У 2026 році більшість процесів відбуваються в цифровому форматі, тому підготовка картографічних матеріалів займає від 10 до 14 днів.

Обов’язково фіксуйте в угоді фінальну вартість та чіткі дедлайни, щоб уникнути затягування процесу на етапі погоджень.

Затвердження проєкту землеустрою місцевою радою

Після того, як документація готова, вона подається на розгляд місцевої влади. У сучасних реаліях це часто відбувається через автоматизовані системи, але остаточне рішення все одно приймає сесія місцевої ради.

Депутати перевіряють, чи не суперечить ваша ініціатива стратегії розвитку регіону. На цьому етапі важливо мати витяг з містобудівної документації, який підтверджує можливість таких змін.

Витяг з кадастру про зміну призначення землі

Фінальний етап — внесення нових даних до реєстру. Коли рішення ради отримано, інформація автоматично або за заявою реєстратора оновлюється в ДЗК.

Ви отримуєте оновлений витяг, де вже вказано нове цільове призначення. З цього моменту ви маєте повне юридичне право використовувати ділянку за новим профілем: чи то під комерцію, чи під житлову забудову.

Що ще варто знати власникам землі

Навіть на власній землі неможливо робити все, що заманеться, адже закон зобов’язує поважати межі та комфорт тих, хто живе поруч, наголосив юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE.

"Не можна захоплювати чи використовувати частину ділянки сусіда без його згоди чи відповідного правового оформлення, оскільки будь-які конструкції за межею приватної території стають приводом для суду", — наголосив він.

Також важливо стежити, щоб огорожі не перетворювалися на глуху стіну, бо "встановлення паркану таким чином, щоб він суттєво затіняв сусідню ділянку", прямо порушує принципи добросусідства.

Крім того, будь-яке будівництво, що спричиняє надмірний шум, підтоплення або забруднення, вважається незаконним без попереднього узгодження. Як зазначає експерт, "бажано попередньо обговорити з сусідом чи оформити спільну угоду", щоб дрібне оновлення доріжки чи навісу не переросло у затяжний конфлікт.

