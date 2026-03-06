Ошибка в земельном кадастре — кто должен оплатить исправление

Кому надо платить за ошибку в земельном кадастре. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На практике границы земельных участков часто не совпадают с официальными координатами, что создает кучу проблем с наложением соседних территорий. Фактически это приводит к тому, что участок в реестрах просто "плывет" по отношению к своему реальному месту.

Такая ошибка становится источником споров между собственниками и агропроизводителями, а иногда вообще блокирует использование земли, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юристов компании "Земельный фонд Украины".

Какие ошибки чаще всего возникают в ГЗК

Некорректное расположение участка — когда по документам он в одном месте, а фактически находится совсем в другом.

Чаще всего это касается земель сельскохозяйственного назначения:

паи;

фермерские участки;

частные участки.

Причины — неправильный перенос данных из Государственного реестра земель в ГЗК, ошибки в определении площадей и границ, а также старые участки, сформированные до 2013 года.

Как выявляют ошибку

Выявление несоответствия возможно только при установлении границ на местности. Процедура предусматривает вынесение поворотных точек, закрепление межевых знаков и проверку геодезическими приборами.

Именно тогда становится понятно, что пай находится не там, где указано в кадастре.

Кто и как исправляет ошибки

Исправление осуществляет сертифицированный инженер-землеустроитель на основании технической документации или материалов инвентаризации.

Окончательное решение принимает кадастровый регистратор, который может отказать во внесении изменений — в таком случае владелец имеет право обжаловать решение в суде.

Стоимость работ оплачивает владелец или арендатор, ведь государство не компенсирует частные ошибки.

Чего ожидать после исправления

Если документация оформлена правильно, решение всегда положительное. Помощь разработчика первичной документации может уменьшить расходы — многие ошибки инженеры исправляют бесплатно, если они допустили их сами.

В противном случае оплата может превышать годовую аренду участка, но это единственный легальный путь к точному учету земель.

