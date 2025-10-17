Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Смена приоритетов — в каком сегменте украинцы покупают квартиры

Смена приоритетов — в каком сегменте украинцы покупают квартиры

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 17:05
обновлено: 17:58
Готовые квартиры или на этапе котлована — где сейчас лучше покупать жилье в Украине
Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок жилья в Украине за последний год изменился под влиянием войны. Спрос и цены колеблются в зависимости от безопасности региона, а готовность инвестировать на начальном этапе строительства — существенно снизилась.

Украинцы все еще покупают квартиры, однако теперь больше ориентируются на центральные и западные области, где уровень опасности ниже, сообщает "24 канал".

Реклама
Читайте также:

Как отмечает эксперт Дмитрий Карпиловский, сегодня главное изменение - это отказ украинцев вкладывать деньги в жилье на этапе котлована.

"Я думаю, сейчас изменение номер один — это неготовность украинцев инвестировать на этапе котлована. И те деньги, которые исторически заходили в этот сегмент рынка, сейчас уходят в другие направления и, соответственно, там растут цены из-за этого", — говорит он.

По словам специалиста, происходит также перетекание капитала из центральных и восточных регионов в западные. Это движение стимулируют и внутренне перемещенные лица, которые арендуют или покупают жилье именно там.

Карпиловский добавляет, что сейчас формируется новый тренд — инвестиции в рекреационную недвижимость: гостиницы, коттеджные городки, комплексы отдыха. По его словам, инвестиционные отели уже начинают конкурировать с классической жилой и коммерческой недвижимостью.

В свою очередь, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха объясняет, что цена квадратного метра в новостройках продолжает расти из-за подорожания энергоносителей и развития инфраструктуры, например, строительство новых линий метро.

Она добавляет, что застройщики все чаще обращают внимание на меньшие областные центры, где проще согласовывать документы и вводить объекты в эксплуатацию.

"Цены на западе Украины, например, в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Львове, очень высокие. Они сейчас растут не стремительно, а более постепенно. На мой взгляд, это уже как мыльный пузырь, который должен когда-то лопнуть", — отмечает Гайдамаха.

В то же время эксперт сомневается, что новые жилые проекты в небольших городах будут иметь устойчивый спрос, ведь там слабая экономическая активность и меньше рабочих мест.

Какова ситуация на рынке вторичного жилья

На вторичном рынке тенденции похожи — покупатели постепенно смещают интерес из западных регионов в соседние условно безопасные города, такие как Тернополь, Хмельницкий и Ровно. Именно там в середине 2025 года зафиксирован рост цен на однокомнатные квартиры до 13%.

Мотивы покупателей сейчас понятны: большинство хочет иметь жилье, в которое можно сразу заселиться.

"Сегодня портрет покупателя выстраивается такой: люди ищут квартиру, в которую можно заехать и жить. И не имеет значения, в каком состоянии там ремонт, но чтобы такая возможность хотя бы была", — объясняет Гайдамаха.

Она добавляет, что нынешний покупатель часто покупает квартиру "на запас" — как запасное жилье, если война заставит сменить место жительства.

По словам Карпиловского, финансовая активность в Украине сохраняется благодаря поступлению международной помощи, зарплатам военных и валютным ограничениям, которые сдерживают отток капитала.

"В экономике денег становится на самом деле значительно больше. Мы об этом не думаем, но... в итоге деньги все равно оседают в карманах украинцев. Соответственно, есть большая готовность платить", — говорит эксперт.

Как меняется рынок аренды жилья в Украине

Рынок аренды остается динамичным. Во время полномасштабной войны цены росли преимущественно на западе, тогда как в восточных и южных регионах падали. Спрос стабильно держится в безопасных областях, где появляются рабочие места и возвращаются переселенцы.

"Цены на аренду прямо пропорциональны вере украинцев, что в городе X можно жить и зарабатывать", — отмечает Карпиловский.

Он объясняет: если покупка жилья свидетельствует о долгосрочной вере в будущее, то аренда - это краткосрочный индикатор улучшения безопасности и экономической ситуации.

Эксперты также отмечают, что объявления на сайтах часто не отражают реальные цены.

"На порталах — "хотелки" владельцев, а на самом деле ситуация совсем другая. Реальные цифры меньше", — говорит Гайдамаха.

Сезонный рост спроса, в частности из-за начала учебного года, также влияет на рынок, особенно в городах с восстановленными университетами.

Как сообщалось, война превратила зеленые технологии из модного тренда в жизненную необходимость в строительной отрасли Украины. Если раньше энергоэффективность была дорогой опцией, то теперь она является ключевой основой для создания устойчивых объектов, способных функционировать даже в условиях разрушенной инфраструктуры.

Также мы рассказывали, что несмотря на близость линии фронта (20-25 километров) к Славянску и Краматорску и постоянную угрозу обстрелов, жизнь в этих городах продолжается. В частности, функционирует рынок недвижимости, о чем свидетельствуют десятки предложений аренды и продажи квартир на онлайн-платформах и досках объявлений.

недвижимость цены на квартиры жилье застройщики квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации