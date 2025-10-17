Готовые квартиры или на этапе котлована — где сейчас лучше покупать жилье в Украине

Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Рынок жилья в Украине за последний год изменился под влиянием войны. Спрос и цены колеблются в зависимости от безопасности региона, а готовность инвестировать на начальном этапе строительства — существенно снизилась.

Украинцы все еще покупают квартиры, однако теперь больше ориентируются на центральные и западные области, где уровень опасности ниже, сообщает "24 канал".

Как отмечает эксперт Дмитрий Карпиловский, сегодня главное изменение - это отказ украинцев вкладывать деньги в жилье на этапе котлована.

"Я думаю, сейчас изменение номер один — это неготовность украинцев инвестировать на этапе котлована. И те деньги, которые исторически заходили в этот сегмент рынка, сейчас уходят в другие направления и, соответственно, там растут цены из-за этого", — говорит он.

По словам специалиста, происходит также перетекание капитала из центральных и восточных регионов в западные. Это движение стимулируют и внутренне перемещенные лица, которые арендуют или покупают жилье именно там.

Карпиловский добавляет, что сейчас формируется новый тренд — инвестиции в рекреационную недвижимость: гостиницы, коттеджные городки, комплексы отдыха. По его словам, инвестиционные отели уже начинают конкурировать с классической жилой и коммерческой недвижимостью.

В свою очередь, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха объясняет, что цена квадратного метра в новостройках продолжает расти из-за подорожания энергоносителей и развития инфраструктуры, например, строительство новых линий метро.

Она добавляет, что застройщики все чаще обращают внимание на меньшие областные центры, где проще согласовывать документы и вводить объекты в эксплуатацию.

"Цены на западе Украины, например, в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Ужгороде, Львове, очень высокие. Они сейчас растут не стремительно, а более постепенно. На мой взгляд, это уже как мыльный пузырь, который должен когда-то лопнуть", — отмечает Гайдамаха.

В то же время эксперт сомневается, что новые жилые проекты в небольших городах будут иметь устойчивый спрос, ведь там слабая экономическая активность и меньше рабочих мест.

Какова ситуация на рынке вторичного жилья

На вторичном рынке тенденции похожи — покупатели постепенно смещают интерес из западных регионов в соседние условно безопасные города, такие как Тернополь, Хмельницкий и Ровно. Именно там в середине 2025 года зафиксирован рост цен на однокомнатные квартиры до 13%.

Мотивы покупателей сейчас понятны: большинство хочет иметь жилье, в которое можно сразу заселиться.

"Сегодня портрет покупателя выстраивается такой: люди ищут квартиру, в которую можно заехать и жить. И не имеет значения, в каком состоянии там ремонт, но чтобы такая возможность хотя бы была", — объясняет Гайдамаха.

Она добавляет, что нынешний покупатель часто покупает квартиру "на запас" — как запасное жилье, если война заставит сменить место жительства.

По словам Карпиловского, финансовая активность в Украине сохраняется благодаря поступлению международной помощи, зарплатам военных и валютным ограничениям, которые сдерживают отток капитала.

"В экономике денег становится на самом деле значительно больше. Мы об этом не думаем, но... в итоге деньги все равно оседают в карманах украинцев. Соответственно, есть большая готовность платить", — говорит эксперт.

Как меняется рынок аренды жилья в Украине

Рынок аренды остается динамичным. Во время полномасштабной войны цены росли преимущественно на западе, тогда как в восточных и южных регионах падали. Спрос стабильно держится в безопасных областях, где появляются рабочие места и возвращаются переселенцы.

"Цены на аренду прямо пропорциональны вере украинцев, что в городе X можно жить и зарабатывать", — отмечает Карпиловский.

Он объясняет: если покупка жилья свидетельствует о долгосрочной вере в будущее, то аренда - это краткосрочный индикатор улучшения безопасности и экономической ситуации.

Эксперты также отмечают, что объявления на сайтах часто не отражают реальные цены.

"На порталах — "хотелки" владельцев, а на самом деле ситуация совсем другая. Реальные цифры меньше", — говорит Гайдамаха.

Сезонный рост спроса, в частности из-за начала учебного года, также влияет на рынок, особенно в городах с восстановленными университетами.

