Главная Рынок недвижимости Война изменила архитектуру в Украине — теперь строят иначе

Война изменила архитектуру в Украине — теперь строят иначе

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 14:32
Как война изменила "зеленое" строительство в Украине — вызовы и перспективы
Строительство многоэтажки. Фото: budport

Война кардинально изменила подходы к строительству в Украине, сделав зеленые технологии не просто трендом, а жизненной необходимостью. Если раньше энергоэффективность считалась дорогой прихотью, то теперь она стала основой для создания устойчивых объектов, способных работать даже в условиях поврежденной инфраструктуры.

Спрос на экологические решения растет, но путь к их массовому внедрению все еще затруднен экономическими, образовательными и регуляторными барьерами, пишет Property Times.

Читайте также:

"Сегодня рынок изменился. Тепловые насосы или солнечные станции стали базовым must have. Люди уже не просто считают срок окупаемости, а думают, будет ли объект энергетически независимым в случае повреждений", — отмечает исполнительный директор iC consulenten Ukraine Елена Рыбак.

То, что когда-то считалось бонусом для прогрессивных застройщиков, превратилось в элемент безопасности и устойчивости. Именно поэтому в Украине формируется новая культура — культура энергоэффективности, которая выходит за пределы технических характеристик.

Что включает понятие "зеленое" строительство

По словам Максима Заики, руководителя проектов по зеленому строительству DELTA Ukraine, украинцы часто путают устойчивое развитие только с экономией энергии.

"Зеленое" строительство — это комплексная система, охватывающая все: от сохранения земельных ресурсов и чистоты воздуха до здоровья жителей. Мировые системы сертификации — BREEAM, LEED, DGNB — оценивают не только энергоэффективность, но и влияние на окружающую среду, использование материалов, уровень шума, доступ к транспорту", — отмечает он.

Война только усилила важность этих стандартов: новые здания должны быть не просто экономными, но и устойчивыми — к перебоям, обстрелам, отключениям. Так формируется новое понимание безопасности в сфере недвижимости.

Какие барьеры тормозят "зеленое" восстановление

Несмотря на очевидные преимущества, переход на "зеленые" стандарты происходит медленно. Эксперты называют несколько причин - высокая стоимость технологий, нехватка специалистов и низкая осведомленность потребителей.

"Основные вызовы — это цена и отсутствие государственной поддержки. Чтобы продвинуть идею, нужно вести постоянную коммуникацию, объяснять инвесторам, почему эти технологии — не роскошь, а инвестиция в будущее", — отмечает руководитель проекта Greenville Ярослав Острый.

В то же время, как добавляет Заика, без четких регуляторных норм государство не сможет стимулировать рынок.

"В Украине еще нет массового спроса на экологичность. Но вступление в ЕС предусматривает введение европейских стандартов. Именно они станут катализатором развития", — говорит он.

Экономика жизненного цикла зданий

Большинство девелоперов все еще мыслит категориями короткой выгоды.

"То, что на старте увеличивает затраты на 20-25%, в перспективе сокращает операционные расходы на 30-50%. Если смотреть на жизненный цикл здания в 50 лет, экономия становится очевидной. Но старые подходы не дают этого увидеть", — объясняет Рыбак.

Еще один барьер — кадровый.

"Украине не хватает квалифицированных специалистов, которые умеют проектировать, устанавливать и обслуживать новые системы. Этот вопрос нужно решать стратегически через образовательные программы", — добавляет специалист.

Тарифная политика как фактор торможения

Энергетические перекосы тоже замедляют переход к "зеленым" технологиям.

"Есть теоретическая готовность рынка, но практические барьеры остаются. Тариф на электроэнергию вырос втрое, а газ остается дешевым из-за субсидий. Это искажает стимулы к развитию тепловых насосов или солнечных систем", — отмечает проектный менеджер Standard One Иван Красюк.

Эксперт прогнозирует, что с ростом стоимости газа спрос на энергосберегающие решения возрастет в разы. Тогда рынок сам будет диктовать переход к устойчивым решениям, потому что это будет не только экологически, но и экономически выгодно.

Украина на пороге новой архитектуры будущего

Зеленое строительство в Украине прошло путь от "эксперимента для избранных" до стратегического направления восстановления. После войны его значение будет только расти, ведь оно отвечает двум ключевым потребностям общества — энергетической безопасности и экономической стабильности.

"Война стала болезненным, но мощным стимулом для развития устойчивых технологий. Мы не можем вернуться к старой модели. Пришло время строить так, чтобы не бояться завтрашнего дня", — говорит Рыбак.

Как сообщалось, песок является ключевым ресурсом для современной промышленности, находя применение в изготовлении стекла и электроники. Однако, наибольшее его значение заключается в строительстве, где добытый песок преимущественно используется для производства бетона, что является основой городских и промышленных сооружений.

Также мы рассказывали, что вопрос узаконивания самовольного строительства является крайне важным для многих владельцев недвижимости в Украине в 2025 году. Строительство без соответствующих разрешительных документов может привести к значительным неприятностям, включая наложение штрафов или даже принудительный снос постройки.

недвижимость строительство дом зеленая энергетика квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
