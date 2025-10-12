Как война изменила "зеленое" строительство в Украине — вызовы и перспективы

Война изменила архитектуру в Украине — теперь строят иначе
Война кардинально изменила подходы к строительству в Украине, сделав зеленые технологии не просто трендом, а жизненной необходимостью. Если раньше энергоэффективность считалась дорогой прихотью, то теперь она стала основой для создания устойчивых объектов, способных работать даже в условиях поврежденной инфраструктуры.
Спрос на экологические решения растет, но путь к их массовому внедрению все еще затруднен экономическими, образовательными и регуляторными барьерами, пишет Property Times.
"Сегодня рынок изменился. Тепловые насосы или солнечные станции стали базовым must have. Люди уже не просто считают срок окупаемости, а думают, будет ли объект энергетически независимым в случае повреждений", — отмечает исполнительный директор iC consulenten Ukraine Елена Рыбак.
То, что когда-то считалось бонусом для прогрессивных застройщиков, превратилось в элемент безопасности и устойчивости. Именно поэтому в Украине формируется новая культура — культура энергоэффективности, которая выходит за пределы технических характеристик.
Что включает понятие "зеленое" строительство
По словам Максима Заики, руководителя проектов по зеленому строительству DELTA Ukraine, украинцы часто путают устойчивое развитие только с экономией энергии.
"Зеленое" строительство — это комплексная система, охватывающая все: от сохранения земельных ресурсов и чистоты воздуха до здоровья жителей. Мировые системы сертификации — BREEAM, LEED, DGNB — оценивают не только энергоэффективность, но и влияние на окружающую среду, использование материалов, уровень шума, доступ к транспорту", — отмечает он.
Война только усилила важность этих стандартов: новые здания должны быть не просто экономными, но и устойчивыми — к перебоям, обстрелам, отключениям. Так формируется новое понимание безопасности в сфере недвижимости.
Какие барьеры тормозят "зеленое" восстановление
Несмотря на очевидные преимущества, переход на "зеленые" стандарты происходит медленно. Эксперты называют несколько причин - высокая стоимость технологий, нехватка специалистов и низкая осведомленность потребителей.
"Основные вызовы — это цена и отсутствие государственной поддержки. Чтобы продвинуть идею, нужно вести постоянную коммуникацию, объяснять инвесторам, почему эти технологии — не роскошь, а инвестиция в будущее", — отмечает руководитель проекта Greenville Ярослав Острый.
В то же время, как добавляет Заика, без четких регуляторных норм государство не сможет стимулировать рынок.
"В Украине еще нет массового спроса на экологичность. Но вступление в ЕС предусматривает введение европейских стандартов. Именно они станут катализатором развития", — говорит он.
Экономика жизненного цикла зданий
Большинство девелоперов все еще мыслит категориями короткой выгоды.
"То, что на старте увеличивает затраты на 20-25%, в перспективе сокращает операционные расходы на 30-50%. Если смотреть на жизненный цикл здания в 50 лет, экономия становится очевидной. Но старые подходы не дают этого увидеть", — объясняет Рыбак.
Еще один барьер — кадровый.
"Украине не хватает квалифицированных специалистов, которые умеют проектировать, устанавливать и обслуживать новые системы. Этот вопрос нужно решать стратегически через образовательные программы", — добавляет специалист.
Тарифная политика как фактор торможения
Энергетические перекосы тоже замедляют переход к "зеленым" технологиям.
"Есть теоретическая готовность рынка, но практические барьеры остаются. Тариф на электроэнергию вырос втрое, а газ остается дешевым из-за субсидий. Это искажает стимулы к развитию тепловых насосов или солнечных систем", — отмечает проектный менеджер Standard One Иван Красюк.
Эксперт прогнозирует, что с ростом стоимости газа спрос на энергосберегающие решения возрастет в разы. Тогда рынок сам будет диктовать переход к устойчивым решениям, потому что это будет не только экологически, но и экономически выгодно.
Украина на пороге новой архитектуры будущего
Зеленое строительство в Украине прошло путь от "эксперимента для избранных" до стратегического направления восстановления. После войны его значение будет только расти, ведь оно отвечает двум ключевым потребностям общества — энергетической безопасности и экономической стабильности.
"Война стала болезненным, но мощным стимулом для развития устойчивых технологий. Мы не можем вернуться к старой модели. Пришло время строить так, чтобы не бояться завтрашнего дня", — говорит Рыбак.
