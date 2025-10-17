Готові квартири чи на етапі котловану — де зараз краще купувати житло в Україні

Зміна пріоритетів — в якому сегменті українці купують квартири
Ринок житла в Україні за останній рік змінився під впливом війни. Попит і ціни коливаються залежно від безпеки регіону, а готовність інвестувати на початковому етапі будівництва — суттєво знизилась.
Українці все ще купують квартири, однак тепер більше орієнтуються на центральні та західні області, де рівень небезпеки нижчий, повідомляє "24 канал".
Як зазначає експерт Дмитро Карпіловський, сьогодні головна зміна — це відмова українців вкладати гроші в житло на етапі котловану.
"Я думаю, зараз зміна номер один – це неготовність українців інвестувати на етапі котловану. І ті гроші, які історично заходили в цей сегмент ринку, зараз йдуть в інші напрямки й, відповідно, там зростають ціни через це", — каже він.
За словами фахівця, відбувається також перетікання капіталу із центральних і східних регіонів до західних. Цей рух стимулюють і внутрішньо переміщені особи, які орендують або купують житло саме там.
Карпіловський додає, що зараз формується новий тренд — інвестиції в рекреаційну нерухомість: готелі, котеджні містечка, відпочинкові комплекси. За його словами, інвестиційні готелі вже починають конкурувати з класичною житловою та комерційною нерухомістю.
Своєю чергою, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха пояснює, що ціна квадратного метра в новобудовах продовжує зростати через подорожчання енергоносіїв і розвиток інфраструктури, наприклад, будівництво нових ліній метро.
Вона додає, що забудовники дедалі частіше звертають увагу на менші обласні центри, де простіше погоджувати документи й вводити об’єкти в експлуатацію.
"Ціни на заході України, наприклад, в Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, дуже високі. Вони зараз зростають не стрімко, а більш поступово. На мій погляд, це вже як мильна бульбашка, яка має колись луснути", — зауважує Гайдамаха.
Водночас експертка сумнівається, що нові житлові проєкти у невеликих містах матимуть стійкий попит, адже там слабша економічна активність і менше робочих місць.
Яка ситуація на ринку вторинного житла
На вторинному ринку тенденції схожі — покупці поступово зміщують інтерес із західних регіонів у сусідні умовно безпечні міста, як-от Тернопіль, Хмельницький і Рівне. Саме там у середині 2025 року зафіксовано зростання цін на однокімнатні квартири до 13%.
Мотиви покупців зараз зрозумілі: більшість хоче мати житло, у яке можна одразу заселитися.
"Сьогодні портрет покупця вибудовується такий: люди шукають квартиру, у яку можна заїхати й жити. І не має значення, в якому стані там ремонт, але щоб така можливість хоча б була", — пояснює Гайдамаха.
Вона додає, що нинішній покупець часто купує квартиру "на запас" — як запасне житло, якщо війна змусить змінити місце проживання.
За словами Карпіловського, фінансова активність в Україні зберігається завдяки надходженню міжнародної допомоги, зарплатам військових і валютним обмеженням, які стримують відплив капіталу.
"В економіці грошей стає насправді значно більше. Ми про це не думаємо, але… у підсумку гроші все одно осідають у кишенях українців. Відповідно, є більша готовність платити", — каже експерт.
Як змінюється ринок оренди житла в Україні
Ринок оренди залишається динамічним. Під час повномасштабної війни ціни зростали переважно на заході, тоді як у східних і південних регіонах падали. Попит стабільно тримається у безпечних областях, де з’являються робочі місця й повертаються переселенці.
"Ціни на оренду прямо пропорційні вірі українців, що в місті X можна жити й заробляти", — зазначає Карпіловський.
Він пояснює: якщо купівля житла свідчить про довгострокову віру у майбутнє, то оренда — це короткостроковий індикатор покращення безпеки та економічної ситуації.
Експерти також наголошують, що оголошення на сайтах часто не відображають реальні ціни.
"На порталах — "хотілки" власників, а насправді ситуація зовсім інша. Реальні цифри менші", — каже Гайдамаха.
Сезонне зростання попиту, зокрема через початок навчального року, також впливає на ринок, особливо у містах із відновленими університетами.
