Многоквартирный дом — сколько нужно квартир для получения статуса

Украинское законодательство четко определяет, что жилой дом становится многоквартирным лишь с момента, когда в нем есть три или более квартир. Если помещений два, он относится к индивидуальным или малоквартирным домам. Важно понимать, что эта граница - не формальность, а точка отсчета для других правил сосуществования жильцов и отношений с государством.

Основные нормы содержатся в законе "О жилищном фонде социального назначения" и ряде смежных актов. В документах указано, что многоквартирный дом состоит минимум из трех квартир и может включать нежилые помещения — магазины, офисы или склады.

Однако ключевой признак — это количество жилых помещений, и именно он отделяет такие здания от частных домов на одну или две квартиры.

Какие изменения наступают со статусом многоквартирного дома

С появлением третьей квартиры дом автоматически попадает под другой правовой режим. Владельцы и жители получают как новые права, так и дополнительные обязанности. Среди ключевых изменений:

обязательное управление через ОСМД или управляющего;

учет в государственных реестрах ЖКХ;

доступ к программам модернизации, утепления, реконструкции;

соблюдение специальных пожарных, санитарных и энергетических норм;

новый порядок тарифообразования на тепло, воду и обслуживание.

"Таким образом, цифра "три" становится порогом входа в систему коллективной ответственности и совместного управления", — отмечает адвокат Юрий Брикайло.

Влияние статуса на права владельцев квартир

Жители многоквартирного дома получают возможность создать ОСМД и влиять на управление домом. В то же время они несут ответственность за общее имущество — крышу, подъезд, лестничные клетки, коммуникации. Решения по ремонту или обслуживанию принимаются на собрании совладельцев, и каждый имеет право голоса.

Кроме того, только многоквартирные дома могут участвовать в муниципальных или государственных программах капитального ремонта, энергосбережения или благоустройства.

Роль нежилых помещений в многоквартирном доме

Часто первые этажи таких зданий занимают магазины, офисы или мастерские. Они могут иметь других владельцев, но остаются частью дома как единого объекта недвижимости.

Это означает, что их содержание, использование коммуникаций и общей территории подчиняется тем же правилам, что и для квартир.

Существуют ли исключения из правила трех квартир

Иногда дома с двумя квартирами могут иметь черты многоквартирных — например, общий вход или инженерные сети. Однако такие случаи единичны, ведь основное правило остается неизменным: только от трех квартир начинает действовать полный комплекс норм и обязанностей для многоквартирного жилья.

