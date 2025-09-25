Сколько ОСМД может быть в одном доме — правила и нюансы в 2025 году

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Объединение совладельцев многоквартирного дома, или ОСМД, — это форма самоорганизации жильцов, которая позволяет самостоятельно управлять общим имуществом и влиять на качество жилищных условий. Организация является юридическим лицом, может открывать счета, заключать договоры и даже брать кредиты на модернизацию дома. Именно поэтому вопрос, сколько ОСМД может быть в одном доме, приобретает практическое значение для каждого совладельца.

Закон Украины "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" определяет, что создать несколько ОСМД в одном доме нельзя.

"В одном многоквартирном доме может быть создано только одно объединение", — сказано в документе.

В то же время закон никоим образом не запрещает создание одного ОСМД сразу в нескольких домах.

"Владельцы квартир и нежилых помещений в двух и более многоквартирных домах, объединенных общей придомовой территорией, элементами благоустройства, оборудованием, инженерной инфраструктурой, могут создать одно объединение", — говорится в законодательном акте.

Например, если дом имеет несколько подъездов с отдельными почтовыми адресами, то совладельцы могут зарегистрировать отдельные ОСМД только для этих частей.

Другой вариант — когда дом имеет сложную структуру или разделенные инженерные системы. В таких случаях совладельцы иногда создают два или более ОСМД, чтобы легче контролировать расходы и принимать решения.

Когда реально возникает несколько ОСМД

Есть несколько наиболее распространенных вариантов, когда жильцы решают создать более одного объединения:

Отдельные юридические адреса подъездов — тогда ОСМД регистрируют для каждой части дома. Различные финансовые возможности совладельцев — жители, которые готовы вкладывать больше средств в ремонт или модернизацию, не всегда хотят объединяться с теми, кто не имеет таких ресурсов. Сложная структура комплекса — в новостройках иногда отдельно функционируют подземные паркинги, офисные помещения или секции. Это может стимулировать создание нескольких ОСМД.

Еще один вариант — создание ассоциации ОСМД.

"Если несколько подъездов или даже домов имеют собственные объединения, они могут создать общую ассоциацию для решения вопросов, касающихся всех: благоустройство двора, освещение территории, охрана или ремонт фасада", — отмечают специалисты портала "ОСМД 365".

Что говорит закон

Статья 4 закона об ОСМД позволяет совладельцам нескольких домов, которые имеют общую придомовую территорию или инженерную инфраструктуру, создавать одно объединение. При этом решение о его создании принимается отдельно в каждом доме.

Но есть и нюансы:

чем больше совладельцев участвует в голосовании, тем труднее обеспечить кворум;

бухгалтерский учет и отчетность в нескольких ОСМД требуют дополнительных ресурсов;

общие коммуникации — крыша, сети, фасад — остаются зоной ответственности всех, поэтому могут возникать споры между разными объединениями.

