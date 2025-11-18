Забор между соседними участками — кто должен оплачивать установку ограждения

Забор между участками земли. Фото: Freepik

Собственный участок земли для большинства украинцев давно стал не только местом для жилья, но и пространством спокойствия и безопасности. Именно поэтому вопрос, за чей счет устанавливается забор между соседями, возникает все чаще. Однозначной нормы нет, и все зависит от договоренностей и конкретных обстоятельств.

Как рассказал Новини.LIVE юрист Олег Козляк, обычно расходы на ограждение урегулируются путем устного или письменного соглашения.

Реклама

Читайте также:

Если забор ставится только на вашем участке, то все расходы несет владелец. То есть когда конструкция стоит полностью в пределах частной территории, сосед финансировать ее не обязан.

Другая ситуация — когда столбы или сама конструкция расположены на границе двух участков. В таком случае чаще всего соседи договариваются о совместном финансировании. Формула проста: либо расходы делят пополам, либо определяют другой порядок участия в оплате.

Что делать, если сосед отказывается платить

На практике бывает, что один собственник стремится установить ограждение, а другой не хочет участвовать в расходах. Закон не заставляет его платить только потому, что забор расположен на границе.

"Юридически нет общеобязательного правила, что сосед должен оплатить половину забора только потому, что он стоит на границе", — отмечает Козляк.

В такой ситуации инициатор должен убедиться, что ограждение не ухудшит условия пользования соседней территорией: не создаст чрезмерной тени, не ограничит доступ к коммуникациям, не станет причиной конфликтов.

Если спор не удается решить мирно, вопрос могут передать в суд. Тогда суд оценивает, действительно ли есть основания для совместного участия в расходах или нарушает ли построенное ограждение права другого владельца.

Когда целесообразно заключать письменное соглашение на забор

Чтобы избежать конфликтов в будущем, специалисты советуют оформлять хотя бы короткую письменную договоренность. В ней стоит зафиксировать:

расположение забора;

тип конструкции;

порядок финансирования;

сроки выполнения работ.

Письменная договоренность помогает избежать недоразумений и становится аргументом в случае возможных споров.

Оплата за установку забора между соседними участками - вопрос договоренности и здравого смысла. Если компромисс найти трудно, юрист или суд могут помочь определить справедливый подход.

"Это вопрос договоренности или решения в суде по иску одного из владельцев", — заключает Козляк.

Как сообщалось, выбор высоты забора является актуальным вопросом для землевладельцев, балансирует между желанием полной приватности и необходимостью соблюдения добрососедских норм. Хотя законодательство Украины предлагает определенные ориентиры, их толкование нередко приводит к недоразумениям.

Также мы рассказывали, что каждый владелец участка нуждается в быстром и бюджетном ограждении, поскольку высокая цена не всегда гарантирует качество. Ключ к экономии — выбор недорогого материала и его простой монтаж, что позволит создать надежный забор, который будет прекрасно выполнять свои функции.