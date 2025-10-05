Какие вещи портят интерьер вашего дома и как их заменить (фото)

Женщина со схемой квартиры. Фото: Freepik

Даже дорогой ремонт может потерять привлекательность из-за мелочей. Декор, выбранный безвкусно или из некачественных материалов, мгновенно разрушает ощущение гармонии. Эксперты советуют внимательно пересмотреть, что вас окружает, и избавиться от предметов, которые создают хаос вместо уюта.

Искусственные растения низкого качества

Живые растения добавляют дому свежести, но пластиковые аналоги действуют противоположно, пишет издание The Spruce. Они не только выглядят неестественно, но и накапливают пыль, создавая эффект запущенности.

"Вместо того, чтобы добавлять свежести, неподходящие искусственные композиции передают небрежность и беспорядок, подрывая изысканность комнаты", — объясняет дизайнер Ники Ченг.

Искусственные растения. Фото: Pexels

Если зелень нужна для декора, лучше выбрать реальные растения, не требующие много ухода — например, сансевиерию, калатею или кактусы.

Искусство неправильного размера

Искусство - важная составляющая интерьера, но не каждое произведение работает на пользу пространства. Когда картины слишком малы или велики, комната теряет пропорции. Особенно вредно выглядят печатные репродукции в пластиковых рамках.

"Произведения искусства должны приносить глубину и характер, но низкокачественные изделия создают визуальный хаос", — отмечает Ченг.

Картины нестандартных размеров. Фото: Freepik

Она советует выбирать картины с уникальной историей - ручная роспись, гравюры местных художников или фотоснимки, имеющие личный смысл. Это не только повысит эстетику, но и придаст дому индивидуальности.

Низкокачественные ковры

Ковер — один из самых заметных элементов комнаты. Если он тонкий, линяет или имеет неестественный рисунок, вся композиция выглядит дешево. Со временем такие ковры скручиваются, скользят и портят пропорции пространства.

Ковер. Фото: Freepik

Дизайнеры советуют выбирать плотные изделия из натуральных волокон — шерсти или хлопка. Они сохраняют форму и добавляют структурности.

Стоит также проверить размер: ковер должен заходить под ножки мебели, но не перекрывать пространство.

Тусклые шторы

Неправильно подобранные шторы - частая ошибка даже в стильных домах. Тонкие, короткие или слишком темные полотна искажают пропорции помещения.

Дизайнеры Теми О'Мэлли и Эрин Карлсон из Milly & O'Malley Interiors + Market объясняют, что стоит инвестировать в качественный текстиль и прочные крепления. Хорошо сшитые и правильно установленные шторы могут визуально поднять потолок, сделать пространство больше и уютнее.

Тусклые шторы. Фото: Freepik

Чтобы подчеркнуть окна, стоит использовать светлые ткани, которые пропускают дневной свет, но сохраняют приватность.

Непропорциональные торшеры

Освещение создает настроение в доме, поэтому случайные или слишком декоративные светильники быстро портят общее впечатление. Недорогие торшеры с вычурными деталями, глянцем или пластиковыми плафонами выглядят нелепо.

"Нечеткая отделка или чрезмерная декоративность могут мгновенно испортить впечатление пространства", — отмечает Ченг.

Торшер у ​кровати. Фото: Freepik

Перед покупкой стоит проверить пропорции лампы, ее материалы и оттенок света. Теплое мягкое освещение с естественным бликом всегда выглядит лучше, чем холодное или слишком яркое.

Как обновить дом без лишних затрат

Чтобы освежить интерьер, не обязательно тратить большие средства. Достаточно убрать несколько вещей, накапливающих визуальный шум.

Эксперты советуют начать с такого:

заменить пластиковые цветы на живые или засушенные букеты;

перешить или удлинить шторы до уровня пола;

обновить освещение с помощью новых абажуров;

заменить дешевые коврики на небольшие натуральные дорожки;

выбрать одну акцентную картину вместо нескольких случайных.

Такие простые действия помогут сделать пространство более чистым, гармоничным и современным.

