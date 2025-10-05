Які речі псують інтер'єр вашого дому та як їх замінити (фото)

Жінка зі схемою квартири. Фото: Freepik

Навіть дорогий ремонт може втратити привабливість через дрібниці. Декор, вибраний без смаку або з неякісних матеріалів, миттєво руйнує відчуття гармонії. Експерти радять уважно переглянути, що вас оточує, і позбутися предметів, які створюють хаос замість затишку.

Штучні рослини низької якості

Живі рослини додають дому свіжості, але пластикові аналоги діють протилежно, пише видання The Spruce. Вони не тільки виглядають неприродно, а й накопичують пил, створюючи ефект занедбаності.

Реклама

Читайте також:

"Замість того, щоб додавати свіжості, невідповідні штучні композиції передають недбалість та безлад, підриваючи вишуканість кімнати", — пояснює дизайнерка Нікі Ченг.

Штучні рослини. Фото: Pexels

Якщо зелень потрібна для декору, краще обрати реальні рослини, що не потребують багато догляду — наприклад, сансевієрію, калатею чи кактуси.

Мистецтво неправильного розміру

Мистецтво — важлива складова інтер’єру, але не кожен твір працює на користь простору. Коли картини надто малі або великі, кімната втрачає пропорції. Особливо шкідливо виглядають друковані репродукції в пластикових рамках.

"Витвори мистецтва повинні приносити глибину та характер, але низькоякісні вироби створюють візуальний хаос", — зазначає Ченг.

Картини нестандартних розмірів. Фото: Freepik

Вона радить обирати картини з унікальною історією — ручний розпис, гравюри місцевих художників або фотознімки, що мають особистий сенс. Це не тільки підвищить естетику, а й додасть дому індивідуальності.

Низькоякісні килими

Килим — один із найпомітніших елементів кімнати. Якщо він тонкий, линяє або має неприродний малюнок, уся композиція виглядає дешево. З часом такі килими скручуються, ковзають і псують пропорції простору.

Килим. Фото: Freepik

Дизайнери радять обирати щільні вироби з натуральних волокон — вовни або бавовни. Вони зберігають форму та додають структурності. Варто також перевірити розмір: килим повинен заходити під ніжки меблів, але не перекривати простір.

Тьмяні штори

Неправильно підібрані штори — часта помилка навіть у стильних оселях. Тонкі, короткі або занадто темні полотна спотворюють пропорції приміщення.

Дизайнерки Темі О’Меллі та Ерін Карлсон із Milly & O'Malley Interiors + Market пояснюють, що варто інвестувати в якісний текстиль та міцні кріплення. Добре зшиті й правильно встановлені штори можуть візуально підняти стелю, зробити простір більшим і затишнішим.

Тьмяні штори. Фото: Freepik

Щоб підкреслити вікна, варто використовувати світлі тканини, які пропускають денне світло, але зберігають приватність.

Непропорційні торшери

Освітлення створює настрій у домі, тому випадкові або занадто декоративні світильники швидко псують загальне враження. Недорогі торшери з химерними деталями, глянцем або пластиковими плафонами виглядають недолуго.

"Нечітке оздоблення або надмірна декоративність можуть миттєво зіпсувати враження простору", — наголошує Ченг.

Торшер біля ліжка. Фото: Freepik

Перед покупкою варто перевірити пропорції лампи, її матеріали та відтінок світла. Тепле м’яке освітлення з природним відблиском завжди виглядає краще, ніж холодне або надто яскраве.

Як оновити дім без зайвих витрат

Щоб освіжити інтер’єр, не обов’язково витрачати великі кошти. Достатньо прибрати кілька речей, що накопичують візуальний шум.

Експерти радять почати з такого:

замінити пластикові квіти на живі або засушені букети;

перешити або подовжити штори до рівня підлоги;

оновити освітлення за допомогою нових абажурів;

замінити дешеві килимки на невеликі натуральні доріжки;

обрати одну акцентну картину замість кількох випадкових.

Такі прості дії допоможуть зробити простір чистішим, гармонійнішим і сучасним.

Як повідомлялось, ці класичні кольори, як-от бежевий, сірий та брудно-білий, хоч і вважаються надійною базою для інтер'єру, тепер потребують доповнення. Дизайнери радять включати нові відтінки, що поєднують природність і сучасність, аби створити спокійний фон, який водночас підкреслює індивідуальність оселі.

Також ми розповідали, що попри війну, українці не припиняють інвестувати у власне житло, купуючи нерухомість та роблячи ремонти. Це відбувається на тлі значного зростання вартості будівельних матеріалів за останні роки.