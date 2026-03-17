Що треба врахувати військовим перед оформленням іпотеки за єОселею

Українські військові у полі. Фото: ДПСУ/Facebook

Власна квартира для багатьох військових стала реальністю завдяки державній програмі "єОселя", яка дозволяє взяти кредит під символічні відсотки. Проте за привабливою цифрою у 3% ховаються нюанси, які можуть проявитися лише через кілька років служби. Перед підписанням договору важливо тверезо оцінити не лише сьогоднішні доходи, а й стабільність свого фінансового стану на десятиліття вперед.

Редакція Новини.LIVE розповідає, з яким підводним каміння можуть зіткнутись захисники під час оформлення єОселі.

Реклама

Умови єОселі для війьскових

Мінімальний перший внесок стартує від 20%, і це реальні гроші, які потрібно мати одразу. Плюс додайте сюди ще десь 5-7% від вартості квартири на послуги нотаріуса, оцінку майна, страховку та банківські комісії. Тобто, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, готуйте пів мільйона гривень просто на старті.

Також діють ліміти на площу, зазначено на сайті "ПриватБанку". На одну людину дають 52,5 кв. м та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

І найголовніший біль — знайти саму квартиру. Банки дуже прискіпливі: будинок має бути не старий, документи — ідеальні. В результаті вибір звужується до кількох ЖК, де ціни часто завищені саме через те, що вони проходять по програмі.

Ризики іпотеки для військових

Найбільший ризик — це втрата пільгової ставки. Поки ви на службі — все супер, платите копійки. Але якщо вирішите звільнитися (і це не за станом здоров'я чи через сімейні обставини, передбачені законом), ваші 3% миттєво перетворяться на стандартні ринкові 15-20%.

Ще один фактор — нестабільність доходу. Служба пов’язана з ризиками для здоров’я, а страхування не завжди покриває всі випадки. У результаті навіть тимчасове падіння доходу може створити проблеми з виплатами.

Хто отримує найвигідніші умови у єОселі

Як пояснив голова правління "Укрфінжитла" (оператор програми) Євген Мецгер в інтерв'ю Новини.LIVE, основа єОселі однакова для всіх, проте певні категорії фахівців мають привілеї.

Хоча базовий продукт розрахований на 20 років під 7%, для окремих професій діють особливі правила.

"Ми зробили програму цілеспрямовано пільговішою для окремих категорій", — пояснює керівник, додаючи, що ставка 3% доступна медикам, науковцям та військовим.

За словами Мецгера, "базовий продукт, він один", але держава свідомо знизила фінансове навантаження на тих, хто працює в бюджетній сфері або захищає країну. Такий підхід дозволяє цим фахівцям суттєво заощадити на переплатах, отримуючи максимально лояльні умови на ринку нерухомості.

Як повідомлялось, від 9 лютого 2026 року умови єОселі стали суворішими, зокрема в питаннях допустимої площі та вартості нерухомості. Уряд переглянув критерії відбору, щоб державна допомога спрямовувалася виключно тим сім’ям, які реально не мають власного даху над головою. Таким чином програма трансформується у максимально адресний інструмент підтримки, відсікаючи тих, хто просто хоче інвестувати у надлишкові квадратні метри.

Також ми розповідали, що нерухомість, придбана через єОселю або інші кредитні програми, перебуває під заставою, що обмежує право розпоряджатися нею. Хоча ви і є повноправним власником, виставити таку квартиру на вільний продаж без згоди банку та закриття боргу не вийде.

Часті питання

Чому військовим відмовляють в єОселі?

Основні причини — недостатній офіційний дохід для погашення або погана кредитна історія. Також банки зважають на вік: позику мають виплатити до 70 років. Часто відмову отримують через невідповідність житла вимогам програми (завелика площа чи застарий будинок) або наявність іншої нерухомості у власності родини.

Який дохід потрібен для єОселі?

Для отримання кредиту за програмою "єОселя" ваш офіційний дохід має покривати щомісячний платіж, витрати на життя та податки.

Зазвичай банк вимагає, щоб після сплати за іпотеку у родини залишалося понад 10 000 грн на кожного члена сім'ї. Якщо платіж становить 15 000 грн, ваш чистий дохід має бути від 25 000-30 000 грн.