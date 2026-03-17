Рынок недвижимости Что нужно учесть военным перед оформлением ипотеки в єОселе

Что нужно учесть военным перед оформлением ипотеки в єОселе

Дата публикации 17 марта 2026 14:32
Что нужно учесть военным перед оформлением ипотеки в єОселе
Украинские военные в поле. Фото: ГНСУ/Facebook

Собственная квартира для многих военных стала реальностью благодаря государственной программе "єОселя", которая позволяет взять кредит под символические проценты. Однако за привлекательной цифрой в 3% скрываются нюансы, которые могут проявиться только через несколько лет службы. Перед подписанием договора важно трезво оценить не только сегодняшние доходы, но и стабильность своего финансового состояния на десятилетия вперед.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, с каким подводным камням могут столкнуться защитники при оформлении єОсели.

Реклама
Условия єОсели для военных

Минимальный первый взнос стартует от 20%, и это реальные деньги, которые нужно иметь сразу. Плюс добавьте сюда еще где-то 5-7% от стоимости квартиры на услуги нотариуса, оценку имущества, страховку и банковские комиссии. То есть, если квартира стоит 2 миллиона гривен, готовьте полмиллиона гривен просто на старте.

Также действуют лимиты на площадь, указано на сайте "ПриватБанка". На одного человека дают 52,5 кв. м и дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

И самая главная боль — найти саму квартиру. Банки очень придирчивы: дом должен быть не старый, документы — идеальные. В результате выбор сужается до нескольких ЖК, где цены часто завышены именно из-за того, что они проходят по программе.

Риски ипотеки для военных

Самый большой риск — это потеря льготной ставки. Пока вы на службе — все супер, платите копейки. Но если решите уволиться (и это не по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, предусмотренным законом), ваши 3% мгновенно превратятся в стандартные рыночные 15-20%.

Еще один фактор — нестабильность дохода. Служба связана с рисками для здоровья, а страховка не всегда покрывает все случаи. В результате даже временное падение дохода может создать проблемы с выплатами.

Кто получает самые выгодные условия в єОсели

Как пояснил председатель правления "Укрфинжитла" (оператор программы) Евгений Мецгер в интервью Новини.LIVE, основа єОсели одинакова для всех, однако определенные категории специалистов имеют привилегии.

Хотя базовый продукт рассчитан на 20 лет под 7%, для отдельных профессий действуют особые правила.

"Мы сделали программу целенаправленно льготной для отдельных категорий", — объясняет руководитель, добавляя, что ставка 3% доступна медикам, ученым и военным.

По словам Мецгера, "базовый продукт, он один", но государство сознательно снизило финансовую нагрузку на тех, кто работает в бюджетной сфере или защищает страну. Такой подход позволяет этим специалистам существенно сэкономить на переплатах, получая максимально лояльные условия на рынке недвижимости.

Как сообщалось, с 9 февраля 2026 года условия єОсели стали более строгими, в частности в вопросах допустимой площади и стоимости недвижимости. Правительство пересмотрело критерии отбора, чтобы государственная помощь направлялась исключительно тем семьям, которые реально не имеют собственной крыши над головой. Таким образом программа трансформируется в максимально адресный инструмент поддержки, отсекая тех, кто просто хочет инвестировать в избыточные квадратные метры.

Также мы рассказывали, что недвижимость, купленная через єОселю или другие кредитные программы, находится под залогом, что ограничивает право распоряжаться ею. Хотя вы и являетесь полноправным владельцем, выставить такую квартиру на свободную продажу без согласия банка и закрытия долга не получится.

Частые вопросы

Почему военным отказывают в єОселе?

Основные причины — недостаточный официальный доход для погашения или плохая кредитная история. Также банки учитывают возраст: заем должны выплатить до 70 лет. Часто отказ получают из-за несоответствия жилья требованиям программы (слишком большая площадь или устаревший дом) или наличие другой недвижимости в собственности семьи.

Какой доход нужен для єОсели?

Для получения кредита по программе "єОселя" ваш официальный доход должен покрывать ежемесячный платеж, расходы на жизнь и налоги.
Обычно банк требует, чтобы после уплаты за ипотеку у семьи оставалось более 10 000 грн на каждого члена семьи. Если платеж составляет 15 000 грн, ваш чистый доход должен быть от 25 000-30 000 грн.

ипотека ветераны єОселя купить квартиру украинские военные
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
