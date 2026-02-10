Купівлю житла за єОселею ускладнили — кому можуть відмовити в іпотеці

Радикальні зміни в єОселі — кому з українців тепер буде важче купити житло
З 9 лютого 2026 року програма "єОселя" працює за новими правилами. Держава посилила вимоги до площі, вартості та наявності житла у потенційних позичальників. Мета змін — зосередити підтримку на тих родинах, які справді потребують поліпшення житлових умов, і зробити програму більш адресною.
Як інформує Новини.LIVE із посиланням на радника міністра економіки Андрія Телюпа, програма має працювати не для великих квартир і заможних українців, а для тих, хто цього потребує найбільше.
Хто зможе податися на іпотеку єОселя
Відтепер діє обмеження щодо наявного житла. Податися можуть українці, у яких житлова площа не перевищує 52,5 кв. м на одну або дві особи, а також додатково 21 кв. м на кожного наступного члена родини.
Це правило унеможливлює участь у програмі тих, хто вже володіє великим помешканням, наголосив Телюпа в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
Яка максимальна площа житла дозволена за єОселею
Нові ліміти чітко визначають граничні параметри нерухомості:
- для квартир — до 115,5 кв. м;
- для будинків — до 125,5 кв. м.
"Держава не може фінансувати житло по 200 метрів. Краще підтримати три родини замість однієї великої квартири", — зазначив Телюпа.
Скільки може коштувати квартира за єОселею
Максимальна вартість квадратного метра прив’язана до регіональних показників будівництва. Для міст-мільйонників застосовується коефіцієнт до 2, для менших міст — 1,75.
Наприклад, у Києві допустима ціна вже перевищує 60 тисяч гривень за квадратний метр, що відповідає ринковим умовам і стимулює нове будівництво.
Які вимоги до віку будинку за єОселею
Програма орієнтована насамперед на первинний ринок:
- для ВПО — житло віком до 20 років;
- для інших громадян — до 10 років залежно від регіону.
Для новобудов до трьох років діє бонус: ліміти за площею і вартістю можна збільшити ще на 10%.
Хто отримає іпотеку єОселя під 3%
У 2026 році до пільгової ставки 3% додали мобілізованих військових. Раніше вона діяла лише для контрактників.
Також пільги зберігаються для:
- військовослужбовців;
- правоохоронців;
- медиків;
- педагогів;
- наукових працівників.
Для ВПО передбачено додаткову підтримку: до 70% першого внеску, компенсацію платежів за перший рік та до 40 тисяч гривень на оформлення кредиту.
Скільки часу ще працюватиме єОселя
Як розповів голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер (оператор програми) в інтерв’ю Новини.LIVE, єОселя не є тимчасовим проєктом.
"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — наголосив він.
Модель розвитку базується на досвіді міжнародних фінансових компаній, які десятиліттями працюють у різних країнах. Це означає, що єОселя розглядається як постійний елемент житлової політики держави, а не разова антикризова ініціатива.
