Головна Ринок нерухомості Радикальні зміни в єОселі — кому з українців тепер буде важче купити житло

Радикальні зміни в єОселі — кому з українців тепер буде важче купити житло

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:32
Купівлю житла за єОселею ускладнили — кому можуть відмовити в іпотеці
Будинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

З 9 лютого 2026 року програма "єОселя" працює за новими правилами. Держава посилила вимоги до площі, вартості та наявності житла у потенційних позичальників. Мета змін — зосередити підтримку на тих родинах, які справді потребують поліпшення житлових умов, і зробити програму більш адресною.

Як інформує Новини.LIVE  із посиланням на  радника міністра економіки Андрія Телюпа, програма має працювати не для великих квартир і заможних українців, а для тих, хто цього потребує найбільше.

Читайте також:

Хто зможе податися на іпотеку єОселя

Відтепер діє обмеження щодо наявного житла. Податися можуть українці, у яких житлова площа не перевищує 52,5 кв. м на одну або дві особи, а також додатково 21 кв. м на кожного наступного члена родини. 

Це правило унеможливлює участь у програмі тих, хто вже володіє великим помешканням, наголосив Телюпа  в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Яка максимальна площа житла дозволена за єОселею

Нові ліміти чітко визначають граничні параметри нерухомості:

  • для квартир — до 115,5 кв. м;
  • для будинків — до 125,5 кв. м.

"Держава не може фінансувати житло по 200 метрів. Краще підтримати три родини замість однієї великої квартири", — зазначив Телюпа.

Скільки може коштувати квартира за єОселею

Максимальна вартість квадратного метра прив’язана до регіональних показників будівництва. Для міст-мільйонників застосовується коефіцієнт до 2, для менших міст — 1,75.

Наприклад, у Києві допустима ціна вже перевищує 60 тисяч гривень за квадратний метр, що відповідає ринковим умовам і стимулює нове будівництво.

Які вимоги до віку будинку за єОселею

Програма орієнтована насамперед на первинний ринок:

  • для ВПО — житло віком до 20 років;
  • для інших громадян — до 10 років залежно від регіону.

Для новобудов до трьох років діє бонус: ліміти за площею і вартістю можна збільшити ще на 10%.

Хто отримає іпотеку єОселя під 3%

У 2026 році до пільгової ставки 3% додали мобілізованих військових. Раніше вона діяла лише для контрактників.

Також пільги зберігаються для:

  • військовослужбовців;
  • правоохоронців;
  • медиків;
  • педагогів;
  • наукових працівників.

Для ВПО передбачено додаткову підтримку: до 70% першого внеску, компенсацію платежів за перший рік та до 40 тисяч гривень на оформлення кредиту.

Скільки часу ще працюватиме єОселя 

Як розповів голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер (оператор програми) в інтерв’ю Новини.LIVE, єОселя не є тимчасовим проєктом.

"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — наголосив він.

Модель розвитку базується на досвіді міжнародних фінансових компаній, які десятиліттями працюють у різних країнах. Це означає, що єОселя розглядається як постійний елемент житлової політики держави, а не разова антикризова ініціатива.

Раніше ми розповідали, які додаткові платежі треба врахувати при оформленні єОселі. А також, яку нерухомість не дозволено купувати за пільговою іпотекою.

іпотека нерухомість житло єОселя купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
