Сусіди затопили квартиру: як зафіксувати збитки та отримати компенсацію

Жінка показує наслідки після затоплення. Фото: УНІАН

Якщо сусіди зверху затопили квартиру, власнику не обов’язково самостійно оплачувати ремонт. Відповідальність може лежати на сусідах, орендарях або навіть організації, яка обслуговує будинок. Важливо правильно встановити причину аварії та зафіксувати пошкодження, інакше отримати компенсацію за зіпсований ремонт, меблі чи техніку буде значно складніше.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на "На пенсії".

Реклама

Хто має заплатити за затоплену квартиру

Той факт, що вода прийшла з квартири зверху, ще не означає, що автоматично відповідатиме її власник. Спочатку потрібно встановити, де саме сталася аварія та через що виникло затоплення.

Якщо причиною став несправний кран, пошкоджений шланг пральної машини, сантехніка або інше обладнання всередині квартири, відповідальність може покладатися на власника або людину, з вини якої сталася аварія.

Інша ситуація виникає, якщо квартиру здають в оренду. Наприклад, орендар залишив відкритим кран або через його необережність пошкодилося обладнання. У такому випадку питання компенсації може стосуватися саме орендаря. Водночас якщо проблема виникла через несправність майна, за яке відповідає власник, вимоги можуть бути адресовані власнику квартири.

Читайте також:

Окремо потрібно перевірити, чи не сталася аварія у спільній частині будинку. Якщо пошкоджена загальнобудинкова мережа, відповідальною стороною залежно від обставин може бути управитель, ОСББ або інша організація, яка відповідає за утримання будинку.

Що робити одразу після затоплення

Насамперед потрібно зупинити надходження води. Якщо є можливість, варто перекрити воду та повідомити сусідів зверху. Одночасно потрібно звернутися до аварійної служби, управителя або ОСББ, щоб зафіксувати аварійну ситуацію.

Після цього не варто поспішати починати ремонт. Спочатку необхідно зафіксувати всі наслідки затоплення.

Власнику варто зробити якомога більше фото та відео:

мокрої стелі та стін;

пошкодженої підлоги;

дверей та інших конструкцій;

меблів;

побутової техніки;

електроприладів;

місць, де видно сліди води;

пошкодженого оздоблення.

Краще не обмежуватися кількома загальними фотографіями. Якщо, наприклад, вода зіпсувала ламінат, шафу або телевізор, потрібно окремо зафіксувати стан кожної пошкодженої речі.

Також не варто одразу викидати зіпсовані меблі чи техніку. Вони можуть бути доказом того, що саме було пошкоджено та наскільки серйозними є збитки.

Навіщо потрібен акт про залиття

Одним із головних документів після аварії є акт про залиття квартири. Для його складання потрібно звернутися до управителя, ОСББ або іншої відповідальної за будинок організації.

В акті мають бути зазначені обставини затоплення, його причина, характер пошкоджень та приміщення, які постраждали. Також важливо, щоб у документі були зафіксовані пошкоджені конструкції та майно.

Перед підписанням документа власнику квартири варто уважно його прочитати. Якщо в акті не зазначили, наприклад, пошкоджену підлогу, меблі або техніку, потрібно вимагати внесення цих даних.

Акт про залиття може стати одним із ключових доказів у разі спору із сусідом або організацією, яка відповідає за будинок.

Як порахувати збитки після затоплення

Самого факту затоплення недостатньо, якщо власник хоче отримати компенсацію за ремонт. Потрібно ще довести, яких саме збитків було завдано.

Для цього можна залучити фахівця, який визначить вартість відновлення квартири та пошкодженого майна. Особливо важливо це у випадках, коли йдеться про значну суму.

До витрат можуть входити відновлення стелі та стін, заміна підлогового покриття, ремонт дверей, меблів, сантехніки та іншого майна, яке постраждало через воду.

Якщо пошкоджена побутова техніка, бажано мати документи, які підтверджують її вартість. Це можуть бути чеки, гарантійні документи або інші підтвердження придбання.

Чим краще власник зможе підтвердити свої витрати та розмір шкоди, тим простіше буде вимагати компенсацію.

Якщо сусід готовий компенсувати збитки

Якщо після затоплення винна сторона погодилася відшкодувати шкоду, питання можна вирішити без суду. Проте навіть у такій ситуації не варто покладатися лише на усну домовленість.

Сторонам краще письмово зафіксувати суму компенсації та порядок її виплати. Якщо гроші передаються частинами, у домовленості варто зазначити конкретні суми та строки.

Це особливо важливо, коли ремонт коштує дорого. Усна обіцянка "я все компенсую" не гарантує, що власник квартири дійсно отримає гроші.

Що робити, якщо винуватець не хоче платити

Якщо домовитися не вдалося, власник пошкодженої квартири може звернутися до суду. Для цього потрібно мати докази факту затоплення, його причини та розміру завданої шкоди.

Серед доказів можуть бути акт про залиття, фото та відео, документи на пошкоджене майно, висновок експерта або оцінка вартості відновлення.

За Цивільним кодексом України майнова шкода, завдана неправомірними діями або бездіяльністю, має бути відшкодована особою, яка її завдала. При цьому розмір збитків потрібно підтвердити.

Тому якщо сусід відмовляється компенсувати ремонт добровільно, зібрані після аварії документи можуть мати вирішальне значення.

Чи можна одразу починати ремонт

Поспішати з повним ремонтом після затоплення не варто. Якщо власник одразу зафарбує мокрі стіни, замінить підлогу або викине пошкоджені меблі, довести первинний масштаб збитків може бути складніше.

Спочатку потрібно зафіксувати наслідки, скласти акт, встановити причину аварії та визначити розмір шкоди. Лише після цього доцільно переходити до відновлення квартири.

Якщо ж через затоплення виникла загроза життю або подальшого пошкодження житла, необхідні аварійні роботи можна виконувати одразу, але їх також варто документувати та зберігати підтвердження витрат.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, яке рішення приходить на зміну класичній душовій кабіні у сучасних ванних кімнатах. Відкритий душ може зробити простір візуально більшим і спростити прибирання. Водночас перед ремонтом важливо врахувати гідроізоляцію та правильне відведення води.

Також Новини.LIVE повідомляли, як ділиться житло після смерті батька, якщо у нього є діти від різних шлюбів. За законом такі діти мають однакові права на спадщину, якщо юридично підтверджене їхнє походження від батька. Однак на розподіл квартири можуть впливати права інших спадкоємців та частка померлого у спільному майні.