Душова кабіна чи відкритий душ: як змінюють сучасний інтер’єр ванної кімнати

Жінка в душовій кабіні. Фото: magnific.com

Класичні душові кабіни відходять у минуле. В сучасних квартирах дедалі частіше облаштовують відкриті душові зони без високого піддона. Такий варіант називають італійським душем або walk-in. Він вписується у сучасний інтер'єр, візуально робить ванну просторішою та спрощує прибирання, але потребує правильного планування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф".

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Який душ приходить на зміну кабінам

Італійський душ — це відкрита зона для купання без традиційного піддона та дверей. Найчастіше її відділяють від решти ванної кімнати однією скляною перегородкою. Підлога в душовій розташована практично на одному рівні з підлогою приміщення, а вода відводиться через спеціальний трап або лінійний злив.

Такий формат особливо добре підходить для сучасних мінімалістичних інтер'єрів. Скляна перегородка не перевантажує простір, а однакова плитка на підлозі допомагає візуально об'єднати приміщення.

Для невеликої ванної кімнати це може бути практичним рішенням. Відсутність масивної кабіни та високого піддона створює відчуття більшого простору.

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Чим італійський душ зручніший за кабіну

Головна перевага відкритої душової — відсутність зайвих конструкцій. У ній немає громіздкого піддона, складних дверних механізмів та великої кількості профілів.

Це впливає і на прибирання. У традиційній кабіні вода та мильний наліт накопичуються на стиках, роликах, профілях і піддоні. Відкрита конструкція має менше таких елементів, тому догляд за нею може бути простішим.

Ще одна перевага — відсутність високого порога. У душову зону можна зайти без необхідності переступати через піддон. Це робить її зручнішою для людей старшого віку та тих, кому складно користуватися високими порогами.

Водночас відкритий душ дозволяє вільніше планувати простір. Власник може самостійно визначити розмір душової зони та місце розташування сантехніки, якщо технічні умови приміщення це дозволяють.

Що потрібно врахувати перед ремонтом

На перший погляд італійський душ здається простішим за готову кабіну, але його монтаж потребує більшої уваги. Основне завдання — правильно організувати відведення води.

Підлогу в душовій зоні роблять із необхідним ухилом у напрямку зливу. Якщо цього не врахувати, вода може застоюватися або розтікатися по всій ванній кімнаті.

Не менш важлива якісна гідроізоляція. Вода регулярно потрапляє на підлогу та стіни, тому помилки під час виконання цих робіт можуть призвести до проникнення вологи під облицювання.

Особливо складним такий ремонт може бути у старих квартирах. Для встановлення трапа та формування необхідного ухилу іноді потрібно змінювати конструкцію підлоги. Це може збільшити як тривалість ремонту, так і його вартість.

Варто також продумати розмір скляної перегородки. Якщо вона буде занадто короткою, вода під час душу потраплятиме на іншу частину підлоги. Повністю відкрита конструкція теж підходить не для кожної ванної, оскільки бризки можуть розлітатися по приміщенню.

Тому перед відмовою від звичайної душової кабіни важливо оцінити не лише зовнішній вигляд такого рішення, а й технічні можливості конкретної ванної кімнати. Правильно спроєктований італійський душ може зробити простір легшим, зручнішим та сучаснішим, але економити на гідроізоляції та монтажі в такому випадку не варто.

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