Спадщина після смерті батька: як поділять житло між дітьми від різних шлюбів

Жінка в кварттирі з дітьми. Фото: Pexels

Після смерті батька житло може стати предметом суперечки, якщо спадкоємцями є діти від різних шлюбів. Водночас закон не надає переваги дитині лише через те, що вона народилася у шлюбі або поза ним. Якщо спадкування відбувається за законом, діти належать до першої черги спадкоємців і мають рівні права.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Чи однакові права мають діти від різних шлюбів

Якщо батько помер і не залишив заповіту, спадкування відбувається за законом. У такому випадку майно розподіляється відповідно до встановленої черговості спадкоємців.

До першої черги належать діти померлого, той із подружжя, хто його пережив, та батьки. При цьому Мін'юст окремо наголошує: діти, які народилися не в зареєстрованому шлюбі, але щодо яких юридично підтверджене походження від батька, мають такі самі спадкові права, як і діти, народжені у шлюбі.

Тобто якщо чоловік мав дітей від двох різних шлюбів, сам факт різних шлюбів не впливає на їхнє право на спадщину.

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Як поділять квартиру між дітьми

Якщо квартира повністю належала батькові, а спадкоємцями першої черги є лише двоє його дітей, кожен із них матиме право на рівну частку спадщини.

Наприклад, якщо у чоловіка залишилися син від першого шлюбу та донька від другого, за відсутності інших спадкоємців першої черги вони отримають по половині спадкового майна.

Якщо дітей більше, спадкова частка відповідно розподіляється між усіма спадкоємцями першої черги. За загальним правилом частки спадкоємців за законом є рівними.

Водночас це не означає, що квартира завжди автоматично ділиться між самими дітьми.

Коли частину квартири отримає дружина

Якщо на момент смерті чоловік перебував у шлюбі, його дружина також є спадкоємицею першої черги.

Тому, наприклад, якщо після смерті чоловіка залишилися двоє дітей від різних шлюбів і нинішня дружина, за відсутності інших обставин спадкоємцями першої черги будуть троє осіб.

У такому випадку спадкова частина квартири за загальним правилом ділиться між ними порівну.

Однак спочатку потрібно встановити, чи вся квартира належала померлому. Якщо житло було спільним майном подружжя, до складу спадщини входить частка, яка належала саме померлому. Частина, що належить другому з подружжя як його власність, спадщиною не є.

Саме тому перед визначенням часток потрібно встановити, коли та за які кошти була придбана квартира і хто зазначений її власником.

Чи може дитина отримати більшу частку

Сам факт проживання з батьком не означає, що дитина автоматично отримає більшу частину квартири.

Так само не має значення, з ким із батьків дитина проживала після розлучення. Якщо юридично підтверджено, що вона є дитиною померлого, вона належить до першої черги спадкоємців.

Втім, спадкоємці можуть змінити розмір часток за домовленістю. Якщо йдеться про нерухоме майно, така домовленість має бути письмовою та посвідченою нотаріусом.

Наприклад, спадкоємці можуть домовитися, що квартира залишиться одному з них, а інші отримають інше майно або врегулюють свої права іншим способом.

Що робити спадкоємцям після смерті батька

Спадкоємцям потрібно звернутися до нотаріуса та оформити свої права на спадщину. Важливо встановити коло спадкоємців, склад спадкового майна та частку померлого у спільному майні, якщо квартира належала подружжю.

Закон передбачає черговість спадкування: наступна черга отримує право на спадщину, якщо немає спадкоємців попередньої черги, вони усунені від спадкування, не прийняли спадщину або відмовилися від неї.

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