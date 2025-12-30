Сусід порушив межі ділянки — чим загрожує та як діяти в такому випадку

Дерев'яний паркан. Фото: Freepik

Власне подвір’я — це не лише фундамент будинку, а й сад, город та господарські споруди. Проте разом із правом власності з’являється і відповідальність за кожен сантиметр території.

Саме через нечітко визначені межі та порушення правил забудови виникає більшість конфліктів, які роками розглядаються в судах, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Межі та власність

Ділянка вважається вашою лише тоді, коли вона внесена до Державного кадастру. Старі акти часто мають помилки, що призводять до накладання меж.

Перевірити координати можна через Дію або витяг із Державного земельного кадастру. Але ваше право власності поширюється на простір над і під землею, але рівно до межі сусіда.

Правила забудови для приватного дому

Плануючи будівництво, необхідно дотримуватися ДБН щодо відстаней і відступів. Основні вимоги виглядають так:

Відступи. Новий будинок має стояти мінімум за 3 метри від межі сусіда. У виняткових випадках — 1 метр. Вулиця. Відступ від звичайної дороги — 3 м, від магістралі — 6 м. Паркан. Між сусідами — до 2 метрів (не суцільний, щоб не затінювати ділянку). З боку вулиці — до 2,5 метрів. Водовідведення. Схил даху треба проектувати так, щоб дощ не заливав сусідське подвір’я.

Штрафи та відповідальність

За самовільне захоплення території (ст. 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення) передбачені штрафи, але головна проблема — припис на демонтаж споруд за ваш кошт. Якщо будинок зведений з порушенням відступів, його не вдасться легалізувати чи продати.

Порушення "правил добросусідства" (затінення, коріння дерев, запахи) дозволяє сусіду через суд стягнути компенсацію або змусити вас обрізати насадження.

Що робити, якщо сусід захопив землю

Якщо будівля або паркан зайшли на вашу ділянку, варто діяти поетапно:

замовити обмір меж у сертифікованого землевпорядника;

перевірити дані у Державному земельному кадастрі;

усунути технічні помилки в документації;

у разі відмови сусіда звернутися до суду.

У більшості випадків проблему можна вирішити ще до суду, якщо своєчасно відновити межі та привести документи у відповідність до фактичного землекористування.

Раніше ми розповідали, за які паркани можуть оштрафувати власників приватних будинків. А також, чи потрібно оформляти дозвіл на встановлення альтанки на ділянці.