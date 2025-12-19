За який паркан між сусідами можуть оштрафувати — правила

Дерев'яний паркан. Фото: Freepik

Кожен власник ділянки рано чи пізно доходить до питання огорожі. Паркан сприймається як просте й логічне рішення: окреслити межі, уберегти двір від сторонніх, почуватися спокійніше. Але в українських реаліях паркан — це не лише про приватність. Це ще й про правила, норми та відповідальність.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які можуть бути наслідки, якщо паркан встановлювати на власний розсуд.

Реклама

Читайте також:

Якою може бути висота паркану з боку вулиці

Паркан уздовж вулиці не може бути довільної висоти, але максимум — це 2,5 метри. Крім того огорожа не може виходити за межі ділянки. Навіть кілька сантиметрів за "червону лінію" формально вважаються порушенням.

Особливо ризиковано намагатися розширити двір за рахунок узбіччя або тротуару. У таких випадках мова йде вже не про дрібне порушення благоустрою, а про самовільне зайняття землі. Наслідком стає не лише штраф, а й обов’язковий припис прибрати огорожу.

Правила встановлення паркану між сусідами

Конфлікти з сусідами найчастіше виникають через тінь. Згідно з Державними будівельними нормами Б.2.2-12:2019, огорожа між ділянками не повинна бути суцільною "стіною", що закриває світло.

Якщо ви звели глухий паркан висотою понад 0,75 метра без письмової згоди сусіда, ви порушили норми інсоляції.

Зазвичай між ділянками рекомендують ставити сітку або штахетник висотою до 1,5-2 метрів. Головна умова — паркан не має затіняти чужі грядки чи вікна, наголошує юристка Наталія Лисенко.

Якщо сусід доведе, що через ваш паркан у нього не росте врожай або сиріють стіни, суд зобов’яже вас демонтувати конструкцію власним коштом.

За що саме штрафують власників парканів

Основний інструмент покарання — cтаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф за порушення правил благоустрою населених пунктів.

Для звичайних громадян сума становить від 340 до 1 360 гривень, а для підприємців і посадових осіб — від 850 до 1 700 гривень. Якщо ж паркан встановлено в охоронній зоні комунікацій (газові труби, кабелі), штраф може зрости до 8 500 гривень.

Штрафувати можуть неодноразово, аж поки порушення не буде усунуто.

Раніше ми розповідали, на якій відстані від паркану можна садити дерево, щоб не порушити законодавчі норми. Також повідомлялось, що закон дозволяє власникам встановлювати відеоспостереження для охорони своєї ділянки як простору безпеки, але за однієї умови.