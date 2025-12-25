Відео
Право власності на будинок — хто ризикує втратити

Дата публікації: 25 грудня 2025 06:12
Хто ризикує втратити право власності на будинок в Україні
Чоловік та жінка вивчають документи. Фото: Freepik

В Україні право власності на нерухомість здається непохитною фортецею, але реалії доводять протилежне. Навіть зареєстроване майно може бути втрачено. Найпоширеніші ризики пов’язані не з рейдерством, а з юридичними помилками, допущеними роки тому.

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому загрожує втрата права власності на будинок. 

Читайте також:

Визнання договору недійсним

Найчастішою причиною, чому люди втрачають дах над головою, залишається визнання угоди недійсною. Згідно зі статтею 215 Цивільного кодексу України, "підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені законом".

Сьогодні суди дедалі частіше "відкочують" угоди десятирічної давнини. Якщо з’ясується, що під час продажу не було отримано згоду одного з подружжя або продавець мав приховану недієздатність, ваше право власності просто зникне за рішенням судді. 

І це не просто формальність — це юридичне "обнулення", яке повертає майно попередньому власнику, зазначає юрист Радіон Кирилкін.

Конфіскація будинку за борги та кредити

Механізми стягнення майна стали максимально автоматизованими. Якщо раніше боржники могли роками ігнорувати виконавчу службу, то зараз цифровізація не залишає шансів. Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності у боржника достатніх коштів чи рухомого майна.

Стягнення на єдине житло боржника можливе, якщо сума заборгованості перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати — з січня 2026 року це буде 172 940 гривень.  У такому разі право власності припиняється автоматично після продажу будинку на електронних торгах.

Скасування реєстрації через помилки в реєстрах

Іноді проблема ховається не в боргах, а в самому "папірці". Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" чітко вказує, що реєстрація може бути скасована, якщо вона проведена на підставі підроблених або неіснуючих документів.

Зараз триває активна звірка старих паперових архівів із електронним реєстром. Якщо ваш будинок був зареєстрований до 2013 року і ви досі не внесли дані в Дію або новий реєстр, ви перебуваєте в зоні ризику. 

Технічні помилки, "двійники" об’єктів або накладення кадастрових номерів на землю стають законним приводом для оскарження вашого статусу власника зацікавленими особами.

Втрата власності на самовільне будівництво

Багато хто вважає: "Мій паркан — мої правила". Проте законодавство суворе до самобудів. Якщо будинок був реконструйований або зведений без належних дозволів, право власності на нього може бути не просто не визнане, а скасоване через суд за позовом громади.

Раніше ми розповідали, що може завадити онлайн реєстрації права власності на нерухомість. А також який документ про право власності має бути у кожного господаря будинку.

нерухомість будинок юристи власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
