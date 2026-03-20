Срок раздела недвижимости после развода: решающие 3 года

После развода вопросы имущества часто остаются открытыми и именно они создают наибольшие риски. Особенно это касается квартир, домов и земли, которые формально могут оставаться совместными еще годами. Многие ошибочно полагают, что время автоматически "закрывает" такие споры. На самом деле правила значительно сложнее, и именно сроки определяют, удастся ли защитить свои права.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько есть времени для раздела недвижимости после развода.

Какое имущество делится после развода

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, все имущество, приобретенное за время брака, считается общим. Не имеет значения, на кого именно оформлен техпаспорт на машину или выписка из реестра на квартиру. Даже если один из партнеров не имел официального дохода (занимался домом или детьми), он имеет равное право на долю.

Более того, нормы статьи 74 СК Украины позволяют делить имущество даже тем, кто жил в "гражданском браке" без регистрации, если удастся доказать факт совместного проживания и ведения хозяйства.

Срок давности раздела имущества после развода

Самое распространенное заблуждение — думать, что через три года после развода недвижимость автоматически становится собственностью того, на кого она записана. Это не так.

Согласно части 2 статьи 72 СК Украины, трехлетний срок исковой давности исчисляется не со дня развода, а с момента, когда человек узнал (или должен был узнать) о нарушении своего права собственности.

Например, вы развелись 5 лет назад, бывший муж остался жить в общей квартире, и вы не возражали. Но как только он решил ее продать без вашего согласия или сменил замки, перекрыв вам доступ — именно в этот день "включается" счетчик исковой давности, отмечает адвокат Алла Нерода.

Как действовать, чтобы не дойти до суда

Вместо изнурительных заседаний, закон предлагает цивилизованный путь — Договор о разделе имущества супругов (статья 69 СК Украины). Его обязательно надо удостоверить у нотариуса. Это самый быстрый способ закрыть вопрос раз и навсегда, не дожидаясь, пока конфликт станет открытым.

Если же мирно договориться не получается, единственным инструментом остается судебный иск. Но чем дольше недвижимость остается общей лишь формально, тем выше риск, что ее попытаются незаконно отчудить или обременить долгами.

В каких случаях продажа доли недвижимости может быть признана недействительной

Сделки по отчуждению доли в совместной недвижимости сопровождаются строгими юридическими требованиями, несоблюдение которых открывает путь к судебным спорам, рассказала нотариус Галина Ненченко в комментарии Новини.LIVE.

По ее словам, закон четко определяет, что продажа имущества без согласия другого совладельца, в частности мужа или жены, является основанием для признания договора недействительным. Важно помнить о праве привилегированного выкупа, ведь игнорирование интересов других владельцев часто становится главным аргументом для отмены сделки.

"Сделка может быть оспорена, если она была заключена под влиянием обмана, давления или других неправомерных действий", — подчеркивает эксперт, указывая на важность добровольности намерений.

Любое нарушение официальной процедуры оповещения партнеров по владению объектом делает такую куплю-продажу уязвимой перед законом.

В конце концов, только полная прозрачность действий и письменная фиксация отказов совладельцев гарантируют безопасность новому хозяину метража.

Как сообщалось, раздел жилья при разводе обычно истощает, но в случае с неприватизированной квартирой стандартные правила не действуют. Поскольку недвижимость формально принадлежит государству или общине, супруги не имеют права собственности, которое можно было бы разделить пополам.

Также мы рассказывали, что в разгар развода эмоции часто мешают трезво оценить ситуацию, однако совместная ипотека требует исключительно прагматичного подхода. Ошибочно думать, что юридическая ответственность за кредит или право собственности на жилье зависят только от того, чье имя указано в договоре.

Частые вопросы

Как поделить дом при разводе в 2026 году?

По общему правилу, недвижимость, приобретенная в браке, делится пополам. Однако сейчас суды чаще учитывают происхождение средств и наличие брачного договора. Лучший вариант — заключить нотариальное соглашение о разделе имущества, чтобы избежать многолетних тяжб и сохранить нервы.

Как оформить квартиру, чтобы не делить при разводе?

Лучше всего заключить брачный договор или оформить имущество как личную частную собственность. Если квартира приобретена за средства, полученные до брака или в подарок, обязательно зафиксируйте это документально. Также надо прописывать источники финансирования непосредственно в договоре купли-продажи.