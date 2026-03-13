Ціни на квартири в новобудовах Україні підскочили — де найдорожчі квартири

Навесні 2026 року ринок первинного житла в Україні знову показує різку різницю між містами. Вартість квадратного метра зростає майже по всій країні, але темпи цього зростання дуже різні.

Найдорожче житло традиційно продається у західних регіонах та столиці, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані порталу ЛУН. Саме ці міста залишаються центрами попиту, куди переїжджає найбільше людей і де забудовники продовжують запускати нові проєкти.

Де подорожчали новобудови найбільше

Якщо ви думали, що ціни у Львові досягли стелі — ви помилялися. Місто Лева впевнено тримає статус найдорожчого ринку країни з середнім чеком станом на 13 березня 2026 року у 61 500 грн/кв. м. Це вже не просто тренд, а нова реальність, де оренда та купівля у Львові стають дорожчими за столичні аналоги.

Але справжній сюрприз — це "стрибки" в деяких містах:

Тернопіль — близько 36 000 грн за кв. м, ріст приблизно 20% за рік;

Хмельницький — близько 33 500 грн, також +20%;

Житомир — приблизно 37 500 грн, ріст 19%.

Одеса теж не пасе задніх. Попри всі безпекові ризики, "морський" квадрат перевалив за 50 тисяч. Це вивело місто у топ-3, посунувши навіть деякі західні облцентри.

Найдорожчі новобудови України

Перше місце утримує Львів. Середня ціна тут вже досягла приблизно 61 500 грн за квадратний метр. За рік житло подорожчало більш ніж на 10%.

Друге місце посідає Київ — середній квадрат у новобудовах столиці коштує приблизно 58 700 грн.

До трійки також входять Одеса та Ужгород, де вартість нового житла стабільно залишається високою.

Де найдешевші новобудови в Україні

На протилежному полюсі — міста, де ціни диктує не маркетинг, а фронт:

Запоріжжя (24 100 грн) — єдиний великий ринок, де спостерігається реальне просідання ціни.

Суми (26 000 грн) — повний штиль, ціни "зацементувалися" на одному рівні.

Харків (29 500 грн) — попри постійні обстріли, ціна трохи підтягнулася вгору, але залишається майже вдвічі нижчою за львівську.

Ціни на первинному ринку України. Графіка: ЛУН

Скільки новобудов будують в Україні

Найбільший вибір квартир традиційно пропонує столиця — покупці можуть обирати житло приблизно у 185 житлових комплексах.

Друге місце посідає Львів — 147 новобудов. Далі йдуть Івано-Франківськ, Хмельницький та Тернопіль.

Кількість ЖК з продажем квартир. Графіка: ЛУН

Аналітики наголошують, що попит на нове житло в Україні зберігається. А це означає, що ринок новобудов і надалі залишатиметься одним із найактивніших сегментів нерухомості.

Як перевірити забудовника перед купівлею житла

Ситуація на ринку нерухомості зараз непроста, адже за останні роки кількість проблемних недобудов лише зросла, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

"Основних ризиків кілька: це відсутність дозвільних документів, судові спори щодо землі, порушення містобудівних норм та фінансова неспроможність девелопера", — наголосила вона.

Часто покупці женуться за низьким цінником, ігноруючи перевірку забудовника, що зрештою призводить до втрати грошей або десятиліть очікування на ключі.

"Якщо людині важко розібратися у документах або вона не знає, які саме папери підтверджують легальність будівництва — краще звернутися до фахівців", — підкреслює Куць, додаючи, що такий підхід убезпечить ваші заощадження та збереже нерви у майбутньому.

Як повідомлялось, відтепер кожна нова багатоповерхівка в Україні обов’язково матиме власне укриття згідно з законом, який підписав Володимир Зеленський. Забудовники зобов'язані включати захисні споруди у проєктну документацію ще до початку робіт, інакше будівництво не отримає дозвіл. Це рішення інтегрує заходи безпеки безпосередньо в оновлені стандарти вітчизняного містобудування.

Також ми повідомляли, що інвестування в новобудову — це завжди певний ризик, який не знімають навіть гучне ім’я забудовника чи масштабність об’єкта. Щоб не втратити кошти, критично важливо ретельно вивчити договір, адже лише юридично вивірений та прозорий документ гарантує безпеку ваших вкладень.