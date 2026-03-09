Правила будівництва в Україні змінять — Зеленський підписав закон

Як тепер мають будувати багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Нові багатоповерхівки в Україні зводитимуть з обов’язковими захисними спорудами. Президент Володимир Зеленський підписав Закон 4778-IX, який встановлює вимоги до будівництва укриттів і інтегрує їх у містобудівну документацію.

Тепер забудовники повинні враховувати схеми захисних споруд ще на етапі проєктування, розповідає Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Що передбачають центри та класи безпеки

Закон легалізує поняття "центрів безпеки". Це не просто приміщення, а повноцінні хаби, де під одним дахом базуватимуться рятувальники, поліція та медики. Окремий акцент — на дітях: у школах з’являться "класи безпеки" (як стаціонарні, так і мобільні), де малечу навчатимуть виживанню в умовах сучасних загроз.

Щодо технічного боку, то арсенал захисту тепер включає:

протирадіаційні споруди;

мобільні та модульні блоки (розраховані на групи до 50 осіб).

Головні виклики для забудовників

Контроль з боку ДІАМ стане жорсткішим. Щоб не "заморозити" будівництво та не нарватися на величезні штрафи, компаніям доведеться:

Мати ідеальну документацію, підтверджену експертизами. Чітко інтегрувати безпекові об’єкти в генплани забудови. Забезпечувати безбар’єрний доступ до сховищ у ЖК та садочках.

Крім того, держава переводить облік аварійних служб у "цифру", що має прибрати зайву бюрократію та застарілі норми, які лише заважали реальному захисту людей.

Кабмін має рівно пів року, щоб привести нормативні акти у відповідність із новим законом.

Що ще варто знати українцям

Інвестиції в нерухомість, що лише зводиться, досі вважаються однією з найбільш небезпечних фінансових операцій, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

"Купівля житла на первинному ринку завжди супроводжується певними ризиками, які не варто ігнорувати", — наголосила вона.

Серед ключових загроз експертка виділяє відсутність дозволів, судові тяганини за землю та фінансову слабкість девелопера. Часто покупці женуться за привабливим цінником, забуваючи про ретельну перевірку документів, що зрештою призводить до замороження будівництва.

"Таким чином можна уникнути втрати десятків, а то й сотень тисяч доларів, якщо вчасно звернутися по допомогу до фахівців", — попередила Куць.

Самостійно розібратися в юридичних тонкощах містобудівних норм буває вкрай складно, тому залучення досвідченого спеціалістів є цілком виправданим кроком. Тільки такий підхід гарантує, що омріяне житло не перетвориться на багаторічний довгобуд.

Як повідомлялось, Україна активно оновлює будівельні стандарти, щоб адаптувати міську інфраструктуру до потреб людей з інвалідністю та маломобільних верств населення. Після ретельного аудиту 33 нормативних документів основні зміни внесуть до вимог щодо проектування житлових будинків та громадських споруд.

Також ми розповідали, що навіть у складних умовах війни, відтоку людей та дефіциту коштів, первинний ринок нерухомості України у 2025 році показав дивовижну стійкість. Забудовники не просто втримали позиції, а й відновили запуск нових проєктів, адаптуючись до викликів сучасності.