Квартиры в новостройках Украины подорожали — в каких городах квадрат взлетел

Какие цены на первичке.

Весной 2026 года рынок первичной недвижимости в Украине демонстрирует существенный ценовой контраст в зависимости от региона. Хотя квадратный метр дорожает практически всюду, динамика цен в разных городках остается очень неравномерной.

Самое дорогое жилье традиционно продается в западных регионах и столице, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные портала ЛУН. Именно эти города остаются центрами спроса, куда переезжает больше всего людей и где застройщики продолжают запускать новые проекты.

Реклама

Где подорожали новостройки больше всего

Если вы думали, что цены во Львове достигли потолка — вы ошибались. Город Льва уверенно держит статус самого дорогого рынка страны со средним чеком по состоянию на 13 марта 2026 года в 61 500 грн/кв. м. Это уже не просто тренд, а новая реальность, где аренда и покупка во Львове становятся дороже столичных аналогов.

Но настоящий сюрприз — это "скачки" в некоторых городах:

Тернополь — около 36 000 грн за кв. м, рост примерно 20% за год;

Хмельницкий — около 33 500 грн, также +20%;

Житомир — примерно 37 500 грн, рост 19%.

Одесса тоже не отстает. Несмотря на все риски безопасности, "морской" квадрат перевалил за 50 тысяч. Это вывело город в топ-3, подвинув даже некоторые западные облцентры.

Самые дорогие новостройки Украины

Первое место удерживает Львов. Средняя цена здесь уже достигла примерно 61 500 грн за квадратный метр. За год жилье подорожало более чем на 10%.

Второе место занимает Киев — средний квадрат в новостройках столицы стоит примерно 58 700 грн.

В тройку также входят Одесса и Ужгород, где стоимость нового жилья стабильно остается высокой.

Где самые дешевые новостройки в Украине

На противоположном полюсе — города, где цены диктует не маркетинг, а фронт:

Запорожье (24 100 грн) — единственный крупный рынок, где наблюдается реальное проседание цены.

Сумы (26 000 грн) — полный штиль, цены "зацементировались" на одном уровне.

Харьков (29 500 грн) — несмотря на постоянные обстрелы, цена немного подтянулась вверх, но остается почти вдвое ниже львовской.

Цены на первичном рынке Украины. Графика: ЛУН

Сколько новостроек строят в Украине

Наибольший выбор квартир традиционно предлагает столица — покупатели могут выбирать жилье примерно в 185 жилых комплексах.

Второе место занимает Львов — 147 новостроек. Далее следуют Ивано-Франковск, Хмельницкий и Тернополь.

Количество ЖК с продажей квартир. Графика: ЛУН

Аналитики отмечают, что спрос на новое жилье в Украине сохраняется. А это значит, что рынок новостроек и в дальнейшем будет оставаться одним из самых активных сегментов недвижимости.

Как проверить застройщика перед покупкой жилья

Ситуация на рынке недвижимости сейчас непростая, ведь за последние годы количество проблемных недостроев только возросло, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

"Основных рисков несколько: это отсутствие разрешительных документов, судебные споры по земле, нарушение градостроительных норм и финансовая несостоятельность девелопера", — подчеркнула она.

Часто покупатели гонятся за низким ценником, игнорируя проверку застройщика, что в итоге приводит к потере денег или десятилетиям ожидания ключей.

"Если человеку трудно разобраться в документах или он не знает, какие именно бумаги подтверждают легальность строительства — лучше обратиться к специалистам", — подчеркивает Куць, добавляя, что такой подход обезопасит ваши сбережения и сохранит нервы в будущем.

Как сообщалось, отныне каждая новая многоэтажка в Украине обязательно будет иметь собственное укрытие согласно закону, который подписал Владимир Зеленский. Застройщики обязаны включать защитные сооружения в проектную документацию еще до начала работ, иначе строительство не получит разрешение. Это решение интегрирует меры безопасности непосредственно в обновленные стандарты отечественного градостроительства.

Также мы сообщали, что инвестирование в новостройку — это всегда определенный риск, который не снимают даже громкое имя застройщика или масштабность объекта. Чтобы не потерять средства, критически важно тщательно изучить договор, ведь только юридически выверенный и прозрачный документ гарантирует безопасность ваших вложений.