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Главная Рынок недвижимости Цены на частные дома растут: сколько стоит жилье в регионах

Цены на частные дома растут: сколько стоит жилье в регионах

Ua ru
28 сентября 2026 15:10
Частные дома дорожают: сколько стоит жилье в Украине
Частный дом. Фото: magnific.com

Частные дома в Украине дорожают, но цены сильно различаются в зависимости от региона. Если бюджет на покупку составляет 100 тысяч долларов, выбор в разных областях будет совершенно разным: в столице этой суммы может не хватить даже на средний дом, тогда как в других регионах такая сумма приближается к средней стоимости жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные DIM.RIA.

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Сколько денег нужно на дом в Украине

Дороже всего частный дом в среднем стоит в Киеве — около 280 тысяч долларов. Средняя цена квадратного метра составляет 1 389 долларов, а за год полная стоимость дома выросла на 27%.

То есть покупателю со 100 тысячами долларов в столице придется искать объект, который стоит значительно дешевле, чем средний дом на рынке.

Еще в пяти регионах средняя стоимость частного дома превышает 100 тысяч долларов:

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  • Киевская область — 150 тысяч долларов, или 993 доллара за квадратный метр. За год цена выросла на 58%.
  • Закарпатская область — 136 тысяч долларов, 957 долларов за квадратный метр, рост на 5%.
  • Львовская область — 119 тысяч долларов, 883 доллара за квадратный метр, рост на 28%.
  • Ивано-Франковская область — 110 тысяч долларов, 798 долларов за квадратный метр, рост на 16%.
  • Одесская область — 105 тысяч долларов, 833 доллара за квадратный метр, рост на 11%.

Где жилье подорожало больше всего

Для покупателя важна не только текущая цена, но и то, насколько она изменилась за год. Наиболее заметно среди самых дорогих регионов подорожали дома в Киевской области — на 58%.

Во Львовской области рост составил 28%, в Киеве — 27%, в Ивано-Франковской области — 16%, а в Одесской области — 11%. Наименьшая динамика среди этой группы зафиксирована в Закарпатье — 5%.

Это означает, что при одинаковом бюджете сегодня у покупателя появляются разные возможности в зависимости от региона, а выбор места для покупки напрямую влияет на площадь и характеристики дома, которые можно получить за эти деньги.

Что можно купить за 100 тысяч долларов под Киевом

Особенно сильно различаются цены в пригороде столицы. В среднем частный дом в Киевской агломерации стоит 160 тысяч долларов, что на 21% больше, чем годом ранее. Средняя цена квадратного метра составляет 1 143 доллара.

В то же время выбор конкретного населённого пункта может существенно изменить необходимый бюджет.

В Вышгороде средняя стоимость дома составляет 389 тысяч долларов, в Броварах — 275 тысяч, а в Гатном — 220 тысяч долларов.

Зато в Вишневом средняя цена составляет 76 тысяч долларов, в Гостомеле — 85 тысяч, а в Ирпене — 105 тысяч долларов.

Поэтому покупателю с бюджетом около 100 тысяч долларов стоит учитывать не только область, но и конкретный населенный пункт: даже в пределах одного региона разница в стоимости дома может составлять сотни тысяч долларов.

Где покупателей стало больше

Цены меняются на фоне различной динамики спроса. В Киевской области за год интерес к частным домам вырос на 13%, в Полтавской области — на 30 %, в Запорожской — на 23 %, в Хмельницкой — на 20 %, в Черновицкой — на 17 %, в Закарпатской — на 15 %, а во Львовской — на 14 %.

В то же время в некоторых регионах спрос сократился. В Херсонской области падение составило 51%, в Сумской — 20%, в Одесской — 13%. В Киеве, несмотря на значительное увеличение количества предложений, спрос за год не изменился.

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Также Новини.LIVE рассказывали об аренде жилья с правом выкупа, которая позволяет постепенно выплачивать стоимость недвижимости. При таком механизме после полной оплаты квартира или дом переходят в собственность арендатора. Договор можно заключить на срок до 30 лет.

недвижимость жилье покупка частный дом
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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