Головна Ринок нерухомості Кадастровий номер — скільки коштує оформити у жовтні 2025 року

Кадастровий номер — скільки коштує оформити у жовтні 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 14:32
Кадастровий номер земельної ділянки — яка вартість присвоєння у жовтні 2025 року
Жінка у полі. Фото: Freepik

Земельна ділянка не може існувати в юридичному полі без кадастрового номера. Це унікальна послідовність цифр і знаків, яка ідентифікує землю в державній системі обліку. Номер присвоюється під час реєстрації та зберігається за ділянкою протягом усього її існування.

Кадастровий номер дозволяє власнику вільно розпоряджатися землею, пояснює юрист Артем Ріпенко.

Читайте також:

"Без номера неможливо продати ділянку, передати її в оренду чи оформити будь-які угоди. Це ключ до законного володіння", — підкреслює він.

Експерт додає, що номери присвоюють як при первинному формуванні ділянок із державних чи комунальних земель, так і у випадках, коли власники мають старі документи, але їхні дані ще не внесені до Державного земельного кадастру.

Як оформлюється кадастровий номер

Щоб ділянка отримала номер, потрібно підготувати документацію із землеустрою. Тип документації залежить від конкретних обставин. Це може бути проєкт землеустрою, технічна документація чи комплексні геодезичні вишукування.

"Формальної плати за сам факт внесення даних у Державний земельний кадастр немає. Закон передбачає безоплатність цього процесу. Але щоб внести відомості, необхідна землевпорядна документація, і саме вона потребує фінансових витрат", — наголошує Ріпенко.

Скільки коштує присвоїти кадастровий номер

У жовтні 2025 року витрати громадян на оформлення кадастрового номера залишаються відчутними. Все залежить від:

  • площі земельної ділянки;
  • регіону розташування;
  • складності робіт;
  • обраного землевпорядника чи організації.

У більшості випадків вартість для громадян коливається в межах від 2 до 30 тисяч гривень. Проте для великих масивів землі ціна може сягати і десятків чи навіть сотень тисяч гривень.

"Фінальна сума завжди формується індивідуально. Якщо ділянка невелика і не потребує складних вишукувань, витрати будуть мінімальними. Але коли йдеться про значні площі, з особливими умовами або спірними межами, ціна зростає в рази", — зауважує юрист.

Чому вартість може зрости

Цінова динаміка свідчить про тенденцію поступового подорожчання землевпорядних робіт. Це пов’язано з:

  • підвищенням вартості геодезичних послуг;
  • зростанням попиту на узаконення земель;
  • активізацією ринку оренди та купівлі-продажу;
  • оновленням вимог у сфері землеустрою.

"Сьогодні попит на кадастрові номери вищий, ніж кілька років тому. Громадяни розуміють, що без цього коду будь-які угоди із землею опиняються під загрозою", — зазначає Ріпенко.

Як повідомлялось, оформлення оренди землі може здаватися простим, поки не виявиться, що ділянка має кількох власників, що часто трапляється після спадкування або купівлі. У таких випадках, коли земля перебуває у спільній власності, процес підписання договору значно ускладнюється.

Також ми розповідали, що питання, кому належить земля між парканом приватного будинку і дорогою, є постійним джерелом суперечок в Україні. Власники часто вважають цю ділянку своєю власністю, але з оновленням законодавства та цифровізацією земельних реєстрів, його актуальність лише зросла.

земля ринок землі нерухомість документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
