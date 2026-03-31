Інвестиції в нерухомість в Україні: 3 найвигідніші варіанти у 2026 році

Багатоповерківки на лівому березі Києва.

Ринок нерухомості в Україні у 2026 році змінюється швидше, ніж очікували інвестори. Старі підходи вже не працюють, а попит зміщується у бік більш гнучких і ліквідних форматів. На цьому тлі зростає інтерес до альтернативних варіантів, які раніше сприймалися як нішеві.

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE порадила уважніше дивитися не лише на тип об’єкта, а й на його функціональність і потенціал оренди.

Куди інвестувати в нерухомість

За її словами, вибір сьогодні значно ширший, ніж здається на перший погляд.

"Насправді, у нас є чималий вибір, куди інвестувати. Це не тільки житлова нерухомість", — зазначає Берещак.

Йдеться не лише про класичні квартири, а й про нові формати, які дають стабільний дохід і швидше окупаються.

Апарт-готелі

Одним із популярних напрямів залишаються апарт-готелі — це тип розміщення, який поєднує комфорт квартири (апартаментів) із сервісом готелю. Вони можуть приносити регулярний дохід, але мають важливі нюанси.

"Єдиний нюанс — питання, хто там керуюча компанія, як вона прорахувала заповненість", — підкреслює експертка.

Окрему обережність вона радить проявляти до перенасичених локацій, зокрема курортних, де пропозиція вже випереджає попит.

Комерційна нерухомість

Дедалі частіше фахівці дивляться в бік комерційних площ на перших поверхах нових комплексів.

"Це перспективніша історія. Вона трошки дорожча по ціні квадрату, ніж квартира, але і здати її буде легше", — пояснює Вікторія.

Тут працює проста математика: бізнес готовий платити за прохідне місце, вітрини та якісні комунікації, що робить такий актив значно стійкішим до ринкових коливань.

Яку площу купувати для інвестицій

Підхід до метражу також змінився — великі об’єкти втратили актуальність.

"Ми не керуємось логікою довоєнного періоду… Ми шукаємо хороші середнячки 60-90 квадратів", — наголошує Берещак.

Такі площі легше продати або здати в оренду, що напряму впливає на ліквідність інвестиції.

Фліппінг та "інстаграмна" оренда

Житлова нерухомість залишається актуальною, але з новими підходами. Популярності набирають подобова оренда та фліппінг (купівля під ремонт з подальшим перепродажем).

"Ми зробимо класний дизайнерський ремонт… і ця квартира буде інстаграмна", — каже експертка.

За її словами, правильно оформлена однокімнатна квартира може здаватися за 20-22 тис. грн, і попит на такі варіанти стабільний.

Часті питання

Що перевіряє нотаріус при купівлі квартири?

Нотаріус обов'язково встановлює особи сторін, їхню дієздатність та наявність згоди подружжя. Щодо нерухомості — перевіряє право власності, відсутність арештів, заборон чи іпотек через державні реєстри. Також фахівець контролює джерела походження коштів покупця (фінмоніторинг) та підтверджує відсутність боргів за податками або обтяжень щодо власника.

Коли договір купівлі-продажу квартири вважається недійсним?

Договір купівлі-продажу стає нікчемним, якщо він порушує закон або укладений без належного нотаріального посвідчення. Основними підставами є відсутність згоди одного з подружжя, приховання дефектів чи недієздатність сторін. Також суди часто скасовують угоди через порушення прав неповнолітніх або відсутність обов’язкових технічних документів на житло. Укладений під тиском правочин вважається оспорюваним.