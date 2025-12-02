Відео
Нерухомість у Польщі — в яких містах краще купувати житло

Нерухомість у Польщі — в яких містах краще купувати житло

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:20
Купівля житла у Польщі — в яких містах краще придбати нерухомість
Будинки у Вроцлаві. Фото: Freepik

Для багатьох українців власна квартира чи будинок у Польщі стає не лише питанням комфорту, а й довгостроковою інвестицією. Ринок динамічний, а вибір міста визначає не тільки ціну, а й потенціал майбутнього зростання вартості. 

Ціни на житло постійно коливаються, а різниця між регіонами може бути суттєвою, розповіла експертка з польської нерухомості Євгенія Кубова в інтерв’ю порталу "Нерухомі".

Читайте також:

Ціни на житло у Польщі

Середня вартість квадратного метра у Варшаві нині становить приблизно 3 950-4 200 євро, а в центрі — від 4 650 євро.

У Кракові, Вроцлаві та Гданську середні ціни тримаються в межах 2 790-3 490 євро.

У Лодзі, Катовіце та Любліні вони нижчі, хоча все залежить від стану будівлі та інфраструктури. 

Де у Польщі краще купувати житло для проживання

Експертка наголошує, що немає однієї правильної відповіді — "все залежить від вашої мети".

Для тих, хто планує жити й працювати в Польщі, найперспективнішими залишаються великі міста:

  • Варшава як найбільший ринок праці;
  • Краків як освітній та культурний центр;
  • Вроцлав і Гданськ з активною економікою та стабільною зайнятістю.

Такі міста пропонують широкий вибір медичних і навчальних закладів, розвинений транспорт та найвищу ліквідність житла. У столиці легше продати квартиру або здати її в оренду, що формує її інвестиційну перевагу.

Житло у Польщі для інвестицій

Для орендного бізнесу найбільший потенціал мають туристичні міста. Краків, Гданськ і Сопот забезпечують стабільний попит на подобову оренду завдяки сезонному потоку туристів. 

Частково до цієї категорії належить і Вроцлав. Варшава також приносить високий прибуток, хоча її орендарі — переважно бізнес-туристи та учасники конференцій.

Орієнтиром для інвестора можуть бути такі міські параметри:

  • стійкість туристичного потоку;
  • попит на короткострокову оренду;
  • плани розвитку інфраструктури;
  • можливість швидкого перепродажу.

Де у Польщі краще купувати житло у передмісті

Різниця між цінами в столиці та навколишніх районах сягає 20-40%. Такі локації, як Марки, Зомбки, Пястув чи Прушкув, пропонують більше площі за менші гроші. Для сімей це часто виграшний варіант: більше простору, зелені зони та тиша. 

Молодим людям, навпаки, зручніше мати компактну квартиру ближче до метро та центру.

"Чисто вибудована логістика — ключове питання, якщо ви плануєте жити у передмісті", — зазначає Кубова.

Які несподіванки можуть чекати при купівлі житла у Польщі

Під час вибору вторинного ринку варто врахувати можливі технічні та фінансові ризики:

  • приховані дефекти, застаріла електрика чи вентиляція;
  • додаткові платежі до спільноти та ремонтного фонду;
  • витрати на нотаріуса та перекладача;
  • юридичні нюанси зі співвласниками чи прописаними особами.

Щоб уникнути проблем, необхідно проводити повну технічну й юридичну перевірку об’єкта та рахувати повну фінансову модель, а не лише ціну метра.

Що потрібно українцям для купівлі житла у Польщі

За словами експертки, базовий набір документів без іпотеки включає: паспорт, підтвердження походження коштів та банківський рахунок.

Для іпотеки необхідно мати стабільний дохід у Польщі, офіційний контракт і легальний статус проживання. 

Як повідомлялось, влада Польщі посилила контроль за короткостроковою орендою житла, прагнучи впорядкувати туристичний сектор. Через це здавання звичайних квартир через платформи типу Airbnb може бути прирівняне до ведення повноцінного готельного бізнесу.

Також ми розповідали, що ночівля на дачі у Польщі вимагає уважного вивчення місцевих законів, оскільки ці країни мають свої унікальні правила та обмеження. Як власникам, так і туристам необхідно враховувати нюанси, що стосуються дозволеної тривалості перебування та встановлених умов проживання.

Польща нерухомість міста Польщі купити квартиру українці в Польщі
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
