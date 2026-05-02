Хто може втратити прописку в Україні: правила в травні 2026 року

Реєстрація місця проживання у 2026 році вже не гарантує права на житло. Багато українців досі сприймають прописку як захист, але фактично це лише адміністративний запис. Власники квартир отримали більше інструментів впливу. Тому ризик втратити реєстрацію став реальним навіть без конфлікту.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто з українців у травні 2026 року може залишитися без прописки.

Кого можуть виписати без згоди власника

Найбільша група ризику — це люди, які зареєстровані в чужому помешканні (наприклад, у родичів чи знайомих), але фактично там не проживають. Згідно з нормами закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", власник житла має право зняти особу з реєстрації за своєю заявою.

Це стосується наступних категорій:

Колишнє подружжя, яке не має частки у власності. Далекі родичі або знайомі, які оселилися "тимчасово". Особи, які не з’являються вдома та не сплачують за комунальні послуги понад шість місяців.

Позбавлення прописки через суд

Якщо ви є членом сім’ї власника, процедура дещо складніша, але все одно реальна. Суди активно застосовують практику, де визначальним є фактор "втрати права користування житлом". Якщо людина ігнорує свої обов’язки або перетворила квартиру на склад, власник може подати позов на підставі Житлового кодексу України.

Головні підстави для судового позову:

відсутність за місцем реєстрації понад пів року без поважних причин;

систематичне псування майна або конфліктна поведінка;

використання житла не за призначенням (наприклад, під офіс).

Попри спрощення процедур, закон все ще захищає найбільш вразливих. Неможливо просто "викинути на вулицю" неповнолітніх дітей без згоди органів опіки та піклування.

Також особливий статус мають військовозобов’язані в період дії особливого стану — їх зняття з реєстрації потребує додаткових перевірок через актуалізацію даних у реєстрі "Оберіг".

Як повідомляли Новини.LIVE, багато хто помилково вважає отриманий колись ордер безстроковою гарантією володіння квартирою, хоча насправді розпорядження державним майном суворо регламентоване законом. Конфлікти зазвичай спалахують тоді, коли виникає потреба виписати людину, яка роками не з’являється в помешканні, проте формально зберігає право користування ним.

Також Новини.LIVE розповідали, що реєстрація місця проживання дитини часто перетворюється на справжній квест для родин захисників, оскільки за законом потрібні підписи обох батьків, що неможливо зробити у разі зникнення партнера безвісти. Через цю юридичну безвихідь людям доводиться йти довгим шляхом: спочатку отримувати письмову відмову від ЦНАПу, а потім місяцями доводити своє право в суді.