Відмова від права власності на будинок — як зробити правильно

Відмова від права власності на будинок — як зробити правильно

Дата публікації: 9 листопада 2025 10:50
Оновлено: 07:24
Як відмовитись від права власності на будинок законно і без ризиків
Чоловік із документами. Фото: Freepik

В Україні власник може добровільно відмовитися від будинку, і це чітко передбачено законом. Така дія означає повне припинення юридичних прав і обов’язків щодо майна, включно з податковими та господарськими зобов’язаннями.

Юридичною основою виступає Цивільний кодекс України, де:

  • стаття 347 гарантує право власника добровільно відмовитися від майна;
  • стаття 349 уточнює, що право власності припиняється лише після внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • стаття 335 встановлює, що відмовлене майно вважається безхазяйним.

Процедура регулюється також Законом "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", тому все має відбуватися виключно через офіційні органи.

Як відбувається відмова від права власності на будинок

Процес є добровільним і передбачає подання заяви державному реєстратору або нотаріусу. Це може бути актуально, коли будинок у занедбаному стані, створює витрати або суперечки між співвласниками.

Для відмови власнику потрібно подати:

  • заяву про відмову від права власності;
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документи на право власності — договір купівлі-продажу, свідоцтво, спадкове свідоцтво тощо.

Після подачі документів і перевірки даних реєстратор вносить запис до Державного реєстру. З цього моменту власник юридично втрачає всі права на нерухомість.

Інструкція як відмовитись від власності на будинок

  1. Прийміть рішення. Відмова має бути добровільною і усвідомленою.
  2. Підготуйте документи. Зберіть усі правовстановлюючі папери.
  3. Зверніться до реєстратора чи нотаріуса. Подайте заяву у письмовій формі.
  4. Зареєструйте припинення права. Реєстратор фіксує відмову у державному реєстрі, що офіційно припиняє право власності.

Після цього майно вважається безхазяйним. Згідно з ЦКУ, орган місцевого самоврядування має право через суд визнати такий будинок комунальною власністю.

Наслідки відмови від права власності на будинок

Після відмови власник звільняється від обов’язку сплачувати податок на нерухоме майно та витрати на утримання об’єкта. Це може бути вигідно у випадках, коли будинок у непридатному стані або розташований у зоні, що не підлягає забудові.

"Втім, рішення є незворотним. Після внесення запису до реєстру повернути собі це майно неможливо, навіть якщо зміняться обставини", — зазначають у Центрі надання адміністративних послуг Нижньосірогозької територіальної громади.

Що важливо знати при відмові від будинку

  1. Процедура має юридичні наслідки і повинна проходити лише через державного реєстратора.
  2. Якщо будинок належить кільком співвласникам, відмова можлива лише за згодою всіх.
  3. Безхазяйне майно може бути передане громаді або державі після рішення суду.

Як повідомлялось, тільки правильне оформлення права власності на нерухомість гарантує власнику юридичний захист, оскільки без необхідних документів угоди з майном можуть бути недійсними. Для забезпечення безпеки своїх прав, критично важливо знати, який саме документ підтверджує ваше володіння і як його належно отримати.

Також ми розповідали, що продаж чи дарування приватного будинку — це важлива юридична та фінансова подія, що вимагає уваги до деталей. Фінальна сума угоди суттєво залежить від додаткових витрат, таких як податки, оцінка майна, нотаріальні послуги та реєстрація права власності. Всі ці обов'язкові платежі варто враховувати при плануванні операції з нерухомістю.

нерухомість документи будинок юристи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
