Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

Оформлення права власності на нерухомість — це не просто формальність, а основа юридичного захисту власника. Без правильно оформлених документів будь-яка угода з будинком може опинитися під загрозою. Тому важливо знати, який саме документ підтверджує ваше право і як його отримати.

Найголовнішим підтвердженням права власності є витяг з Державного реєстру речових прав (ДРРП) на нерухоме майно. Саме він засвідчує, що конкретна особа є законним власником будинку. У документі зазначено всі ключові дані: адресу, площу, реєстраційний номер, інформацію про попередніх власників, обтяження (як-от іпотека чи арешт).

Витяг формується на підставі первинних документів — договору купівлі-продажу, дарування, міни або спадкування. Якщо будинок переходив у власність через суд, підставою стає відповідне рішення суду.

Які документи потрібні для підтвердження власності

Для реєстрації права власності необхідно подати один із таких документів:

договір купівлі-продажу, дарування чи міни;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду, якщо право встановлено в судовому порядку.

Якщо будинок було придбано до 2013 року, право можуть підтверджувати старі документи — свідоцтво про право власності чи державний акт на землю.

"Вони залишаються чинними, але бажано внести дані до сучасного електронного реєстру, щоб уникнути юридичних колізій", — зазначають фахівці юридичної компанії Dozvil.

Як отримати витяг з Державного реєстру прав

Щоб підтвердити своє право власності, потрібно отримати витяг з ДРРП. Це можна зробити як особисто у Центрі надання адміністративних послуг, так і через електронний сервіс Міністерства юстиції.

Для замовлення потрібні:

адреса об’єкта;

реєстраційний або кадастровий номер;

паспортні дані власника.

Після перевірки система формує витяг з індексним номером, датою видачі, інформацією про реєстратора та правовстановлюючі документи.

Що робити, якщо витяг втрачено

У разі втрати витягу не потрібно панікувати. Документ можна повторно замовити онлайн або звернувшись до ЦНАПу. Оскільки всі записи зберігаються в електронній базі, дані про власника не зникають.

Актуальна виписка з Державного реєстру не лише підтверджує право власності, а й спрощує будь-які юридичні дії з майном — продаж, дарування чи реконструкцію.

Також важливо мати довідку про технічний стан будинку або відсоток готовності. Ці документи часто вимагають банки, оцінювачі та нотаріуси.

