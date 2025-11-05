Скільки коштує переоформлення будинку в селі у листопаді 2025 року — повна сума витрат

Будинок у селі. Фото: Волинські новини

Продаж або дарування приватного будинку — це не лише формальність, а й серйозна фінансова операція. Витрати на податки, оцінку, нотаріальні послуги та реєстрацію прав власності можуть суттєво вплинути на загальну суму угоди.

У листопаді 2025 року вартість переоформлення будинку в селі залишається високою, адже законодавство не передбачає пільг для сільської місцевості, зазначають експерти АН "Маяк".

Які податки при продажу будинку в селі

Під час переоформлення житлової нерухомості продавець зобов’язаний сплатити три основні податки.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Його розмір становить 5% від вартості об’єкта, якщо продавець володіє будинком менше трьох років або вже продавав іншу нерухомість протягом звітного року.

Військовий збір

Також 5% від вартості угоди, сплачується незалежно від терміну володіння будинком.

Збір до Пенсійного фонду

Покупець сплачує 1% лише у разі, якщо купує житло не вперше або не перебуває на квартирному обліку.

Щоб розрахувати точну суму, необхідно провести оцінку ринкової вартості будинку. Саме від цього показника залежить розмір усіх податків.

Скільки коштує оцінка будинку для переоформлення

Послуги оцінювача — обов’язкова частина підготовки документів. Зазвичай оцінка будинку коштує близько 1 000 грн і займає один робочий день.

Окремо оцінюється земельна ділянка, на якій розташовано будинок. Це ще приблизно 1 000 грн. Таким чином, лише етап оцінки об’єкта може коштувати до 2 000 грн.

Для проведення оцінки потрібні документи:

на будинок — свідоцтво про право власності, техпаспорт, витяг із Реєстру;

на землю — державний акт або інший документ, що підтверджує право власності;

на власника — паспорт і код платника податків.

Замовити оцінку має право лише власник або його представник.

Скільки коштують послуги нотаріуса при продажу будинку

Нотаріус оформлює договір купівлі-продажу, перевіряє документи й реєструє право власності. За це передбачено держмито 1% від суми угоди, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму.

До цього додається вартість послуг нотаріуса. У сільській місцевості вони нижчі, ніж у столиці, однак у середньому становлять від 5 000 до 10 000 грн.

Якщо сторони вирішують підписати попередній договір, за нього сплачують окремо.

Скільки коштує реєстрація права власності на будинок

Після підписання угоди покупець має зареєструвати нове право власності. Це можна зробити в Центрі надання адміністративних послуг або через нотаріуса. Вартість залежить від строку виконання:

5 днів — 302,80 грн;

2 дні — 3 028 грн;

1 день — 6 056 грн;

2 години — 15 140 грн.

Якщо одночасно оформлюються будинок і земля, збір сплачується окремо за кожен об’єкт.

Від сплати звільняються громадяни з 1-2 групою інвалідності або постраждалі від Чорнобильської катастрофи.

Скільки всього коштує переоформлення будинку в селі

З урахуванням усіх витрат, орієнтовна вартість переоформлення приватного будинку у листопаді 2025 року становить:

податки — від 6% до 11% вартості об’єкта;

оцінка будинку і землі — близько 2 000 грн;

нотаріальні послуги — 5 000-10 000 грн;

реєстраційний збір — від 300 до 6 000 грн залежно від терміну.

Отже, навіть при продажу будинку в селі з невеликою вартістю слід бути готовим до декількох десятків тисяч гривень витрат.

"Плануючи операцію, варто заздалегідь уточнити всі деталі у нотаріуса, щоб уникнути непередбачених платежів і затримок із документами", — наголошують фахівці.

