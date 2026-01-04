Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Відсутність прописки — до чого може призвести у 2026 році

Відсутність прописки — до чого може призвести у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 04:20
Без прописки у 2026 році — що буде за відсутність реєстрації в Україні
Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Сьогодні поняття "прописка" остаточно трансформувалося у цифровий сервіс. Проте зміна назви не скасувала відповідальності. 

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати або зареєструвати його.

Реклама
Читайте також:

Чим загрожує ігнорування цієї норми

Перш за все, це адміністративне порушення. Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення чітко визначає наслідки проживання без реєстрації: "проживання громадян без реєстрації місця проживання — тягне за собою попередження".

Якщо ж ситуація не виправлена протягом року, це вже розцінюється як повторне порушення, що передбачає накладення штрафу.

Однак юридичні санкції — лише верхівка айсберга. У 2026 році відсутність реєстрації створює реальний "цифровий розрив" між громадянином і державою.

Оскільки чинне законодавство базується на принципі територіальності, без офіційної адреси ви стикаєтесь із перешкодами:

  1. Соціальні права. Закон визначає, що реалізація прав на освіту та медичне обслуговування часто прив’язана до громади. Наприклад, пріоритетне зарахування до шкіл мають саме ті діти, чиє місце проживання зареєстроване на відповідній території.
  2. Взаємодія з Дією. Попри автоматизацію, більшість довідок та витягів формуються на основі даних із Реєстру територіальної громади.

Сьогодні процедура максимально спрощена: закон дозволяє здійснити "декларування місця проживання — подання у паперовій або електронній формі декларації про місце проживання особою". 

Раніше ми розповідали, як змінились тарифи на оформлення прописки у 2026 році. А також, чи можна виписати людину з квартири без її відома. 

держреєстрація нерухомість прописка квартира документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації