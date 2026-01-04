Без прописки у 2026 році — що буде за відсутність реєстрації в Україні

Жінка та чоловік з документами. Фото: Freepik

Сьогодні поняття "прописка" остаточно трансформувалося у цифровий сервіс. Проте зміна назви не скасувала відповідальності.

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати або зареєструвати його.

Чим загрожує ігнорування цієї норми

Перш за все, це адміністративне порушення. Стаття 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення чітко визначає наслідки проживання без реєстрації: "проживання громадян без реєстрації місця проживання — тягне за собою попередження".

Якщо ж ситуація не виправлена протягом року, це вже розцінюється як повторне порушення, що передбачає накладення штрафу.

Однак юридичні санкції — лише верхівка айсберга. У 2026 році відсутність реєстрації створює реальний "цифровий розрив" між громадянином і державою.

Оскільки чинне законодавство базується на принципі територіальності, без офіційної адреси ви стикаєтесь із перешкодами:

Соціальні права. Закон визначає, що реалізація прав на освіту та медичне обслуговування часто прив’язана до громади. Наприклад, пріоритетне зарахування до шкіл мають саме ті діти, чиє місце проживання зареєстроване на відповідній території. Взаємодія з Дією. Попри автоматизацію, більшість довідок та витягів формуються на основі даних із Реєстру територіальної громади.

Сьогодні процедура максимально спрощена: закон дозволяє здійснити "декларування місця проживання — подання у паперовій або електронній формі декларації про місце проживання особою".

