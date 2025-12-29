Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Виписка з квартири — як зняти людину з реєстрації без її згоди

Виписка з квартири — як зняти людину з реєстрації без її згоди

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:32
Як виписати людину з квартири без її згоди — покрокова інструкція
Люди читають документи. Фото: Freepik

Питання прописки (хоча юридично цей термін давно замінено на "реєстрацію місця проживання") залишається одним із найгостріших у сфері нерухомості. Наявність "зайвих" осіб у реєстрі — це не просто формальність, а реальні перешкоди: від неможливості оформити субсидію до проблем із продажем квартири чи зайвих нарахувань за комунальні послуги.

Сьогодні в Україні діють два основні шляхи вирішення цієї проблеми: позасудовий (адміністративний) та через звернення до суду, наголошує адвокат Ігор Колошкін.

Реклама
Читайте також:

Адміністративне зняття через ЦНАП 

Згідно з чинним законодавством (зокрема урядовою постановою №265), власник житла має право зняти особу з реєстрації за власною заявою. Це значно спростило життя, але є суттєві обмеження.

Коли це спрацює:

  1. Ви є одноосібним власником (якщо є співвласники — потрібна згода всіх).
  2. Особа, яку ви виписуєте, не є співвласником цього майна.
  3. Ви виписуєте повнолітню особу.

Які документи готувати до Центру надання адміністративних послуг:

  • паспорт та ІПН власника;
  • документ, що підтверджує право власності (Витяг з реєстру, договір купівлі-продажу тощо);
  • заява встановленого зразка (заповнюється на місці);
  • квитанція про сплату адмінзбору.

Але цей механізм працює "гладко" лише тоді, коли особа не має законних підстав для проживання (наприклад, сторонній мешканець).

Якщо ж мова йде про колишнього чоловіка чи дружину, ЦНАПи часто відмовляють, посилаючись на статтю 405 Цивільного кодексу, і направляють до суду.

Коли виписати людину можна лише через суд

Якщо адміністративний шлях заблоковано (наприклад, потрібно виписати дитину або члена сім’ї, який не хоче йти добровільно), єдиний варіант — позов про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Найпоширеніші підстави для суду:

  • колишні члени сім’ї власника;
  • тривала відсутність без участі в оплаті житла;
  • спадкове або подароване майно з "приписаними" особами;
  • систематична несплата комунальних послуг;
  • конфліктна або небезпечна поведінка;
  • реєстрація колишнього власника після переходу права.

Суд аналізує не лише документи, а й фактичні обставини: тривалість відсутності, платежі, наявність іншого житла, поведінку сторін і соціальні ризики. Тому такі справи рідко вирішуються швидко та потребують підготовки доказів.

Раніше ми розповідали, яку кількість людей можна зареєструвати в квартирі. А також, як пов'язані поняття прописки та права власності на житло.

держреєстрація прописка документи квартира документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації