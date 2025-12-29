Як виписати людину з квартири без її згоди — покрокова інструкція

Люди читають документи. Фото: Freepik

Питання прописки (хоча юридично цей термін давно замінено на "реєстрацію місця проживання") залишається одним із найгостріших у сфері нерухомості. Наявність "зайвих" осіб у реєстрі — це не просто формальність, а реальні перешкоди: від неможливості оформити субсидію до проблем із продажем квартири чи зайвих нарахувань за комунальні послуги.

Сьогодні в Україні діють два основні шляхи вирішення цієї проблеми: позасудовий (адміністративний) та через звернення до суду, наголошує адвокат Ігор Колошкін.

Адміністративне зняття через ЦНАП

Згідно з чинним законодавством (зокрема урядовою постановою №265), власник житла має право зняти особу з реєстрації за власною заявою. Це значно спростило життя, але є суттєві обмеження.

Коли це спрацює:

Ви є одноосібним власником (якщо є співвласники — потрібна згода всіх). Особа, яку ви виписуєте, не є співвласником цього майна. Ви виписуєте повнолітню особу.

Які документи готувати до Центру надання адміністративних послуг:

паспорт та ІПН власника;

документ, що підтверджує право власності (Витяг з реєстру, договір купівлі-продажу тощо);

заява встановленого зразка (заповнюється на місці);

квитанція про сплату адмінзбору.

Але цей механізм працює "гладко" лише тоді, коли особа не має законних підстав для проживання (наприклад, сторонній мешканець).

Якщо ж мова йде про колишнього чоловіка чи дружину, ЦНАПи часто відмовляють, посилаючись на статтю 405 Цивільного кодексу, і направляють до суду.

Коли виписати людину можна лише через суд

Якщо адміністративний шлях заблоковано (наприклад, потрібно виписати дитину або члена сім’ї, який не хоче йти добровільно), єдиний варіант — позов про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Найпоширеніші підстави для суду:

колишні члени сім’ї власника;

тривала відсутність без участі в оплаті житла;

спадкове або подароване майно з "приписаними" особами;

систематична несплата комунальних послуг;

конфліктна або небезпечна поведінка;

реєстрація колишнього власника після переходу права.

Суд аналізує не лише документи, а й фактичні обставини: тривалість відсутності, платежі, наявність іншого житла, поведінку сторін і соціальні ризики. Тому такі справи рідко вирішуються швидко та потребують підготовки доказів.

